Houthi trả đũa Israel bằng tên lửa

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào sân bay quốc tế Ben Gurion, gần thành phố Tel Aviv (Israel), để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào nhà máy điện Hezyaz ở thủ đô Sanaa (Yemen).

Khói bốc lên tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: AL MASIRAH TV

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah, người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Sarea, cho biết, vụ tấn công bằng tên lửa ngày 17-8 (giờ địa phương) đã đạt được mục tiêu, buộc hàng triệu người Israel phải “chạy đến nơi trú ẩn và sân bay phải tạm dừng hoạt động”.

Trong khi đó, quân đội Israel ra tuyên bố khẳng định đã đánh chặn một quả tên lửa được phóng từ Yemen, khiến còi báo động vang lên khắp trên toàn quốc. Tuy vậy, quân đội Israel không cung cấp thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, xác nhận quân đội nước này đã tấn công một mục tiêu cơ sở hạ tầng tại khu vực lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi ở Yemen, trong đó có một nhà máy điện ở phía Nam thủ đô Sanaa.

Chính quyền Sanaa thừa nhận tên lửa của Israel đã phá hủy các máy phát điện tại nhà máy điện Hezyaz ở phía Nam thành phố này. Không có bất kỳ thương vong nào được ghi nhận. Nhà máy điện Hezyaz đã bị tấn công nhiều lần kể từ năm ngoái.

