The Guardian: Saudi Arabia chuẩn bị lực lượng tấn công Houthi

Theo báo The Guardian, các nguồn tin từ Yemen cho biết, Saudi Arabia đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự lớn chống lại lực lượng Houthi trên biển và có thể cả trên bộ ở miền Trung Yemen, nhằm phá vỡ thế bế tắc trong việc xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia qua Biển Đỏ.

Theo các nguồn tin trên, lực lượng của Saudi Arabia đang rút lui khỏi phía Đông Yemen, động thái có thể được xem là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.

Riyadh cũng đang cố gắng tổ chức một liên minh hải quân để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải khỏi các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Theo đó, ngày 30-7, Saudi Arabia đã tổ chức cuộc họp quốc tế thúc đẩy sáng kiến thành lập liên minh Phòng thủ hàng hải đa quốc gia với sự tham gia của các tổng tham mưu trưởng và đại diện từ 43 quốc gia, cùng với phái đoàn châu Âu tại Saudi Arabia.

Cuộc họp thảo luận về mối quan tâm ngày càng tăng đối với an ninh hàng hải, bao gồm tấn công vào tàu thương mại, tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng hàng hải, đồng thời xem xét dự thảo hiến chương của liên minh, cấu trúc tổ chức, cơ chế chỉ huy và kiểm soát. Mục tiêu là xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng trên biển, đặc biệt tập trung vào việc đối phó với các mối đe dọa chung tại eo biển Bab el-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết 14 quốc gia, trong đó có Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Yemen… đã ra tuyên bố chung ủng hộ liên minh trên.

MINH CHÂU