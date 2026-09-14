Thế giới

Houthi và Saudi Arabia gia tăng đối đầu

SGGPO

Ngày 13-9 (giờ địa phương), lực lượng Houthi tại Yemen cho biết, máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã thực hiện 58 cuộc không kích tại 6 tỉnh của Yemen trong 24 giờ qua, trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

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Máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã thực hiện 58 cuộc không kích tại 6 tỉnh của Yemen trong 24 giờ qua. Ảnh: YEMEN PRESS AGENCY

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea cho biết, các tiêm kích F-15 được triển khai từ căn cứ không quân King Khalid ở Khamis Mushait, thành phố miền tây nam Saudi Arabia, gần biên giới Yemen. Các tỉnh bị không kích gồm Taiz, Lahj, Al-Jawf, Saada, Hajjah và Al-Bayda,

Trước đó, Houthi tuyên bố tấn công căn cứ quân sự Sharurah ở miền Nam Saudi Arabia, nhằm vào các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy và nhanh chóng mở rộng phạm vi giao tranh dọc bờ biển phía tây Yemen. Lực lượng này tuyên bố kiểm soát một số khu vực tại Hodeidah, Taiz, cảng Mocha và đảo Mayun ở eo biển Bab al-Mandab, rồi tiến về tỉnh Lahj, áp sát Aden, nơi đặt trụ sở chính phủ Yemen.

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Từ khóa

Houthi cuộc không kích eo biển Bab al-Mandab Yemen Máy bay chiến đấu

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