Hứa Vĩ Văn đóng phim về tình báo

Nam diễn viên chia sẻ, trong 25 năm hoạt động nghệ thuật, lần đầu tiên có một vai diễn đòi hỏi anh phải thể hiện nhiều phiên bản khác nhau trong một con người như vậy.

Tận hiến - bộ phim khai thác những chiến công thầm lặng của lực lượng tình báo Công an nhân dân, đang phát sóng những tập đầu tiên. Trong đó, 2 tập vừa lên sóng tối 17-5 đánh dấu ngã rẽ mới khi điệp viên Nguyễn Thành - P1 đã thuận lợi vượt cửa ải đầu tiên trên đất Lào, tìm được cơ hội tồn tại để bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ tình báo.

Hứa Vĩ Văn với tạo hình nhân vật Nguyễn Thành. Ảnh: NVCC

Điểm thú vị nhất ở 2 tập phim này là các cuộc đối thoại và đấu trí nội tâm của chính Nguyễn Thành. Nơi ngục tù của DNC (cơ quan tổng hợp tình báo của CIA và Việt Nam Cộng hòa), tâm trí anh phân thành hai nửa. Phần cảm xúc sòng phẳng thừa nhận nỗi sợ và hoang mang. Phần lý trí lại bình tĩnh trấn an và xoa dịu.

Đối diện với tình báo của CIA hay sĩ quan Việt Nam Cộng hòa, anh ứng xử khôn khéo, tùy lúc mà nhu - cương, điềm tĩnh hay ngang tàn, khiêm cung hay tự mãn.

Hứa Vĩ Văn thừa nhận, muôn mặt đa chiều của nhân vật Nguyễn Thành là yếu tố khiến anh hứng thú khi nhận vai. Anh cũng coi đây là cơ hội để phát huy sự đa sắc về diễn xuất.

Hứa Vĩ Văn thích thú khi đảm nhận nhân vật với sự đa chiều trong tính cách. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, sau khi đảm nhận không ít các cảnh hành động ở các tập đầu, Hứa Vĩ Văn tiếp tục khiến khán giả bất ngờ bởi kỹ năng lái xe lam thuần thục.

Chia sẻ thêm về quá trình nhập vai, Hứa Vĩ Văn cho biết những ngày quay ở biên giới Việt - Lào (khu vực Thanh Hóa) thật sự là hành trình rất gian nan. Cả đoàn phải vào rừng sâu với địa hình hiểm trở.

Theo thống kê của VTV Ratings, dù được phát sóng trên khung giờ khá muộn (21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3), Tận hiến vẫn được đông đảo khán giả đón nhận với chỉ số rating hiện đạt khoảng 1,44%.

Đáng chú ý, phim đạt tỷ suất hơn 1 triệu lượt khán giả trung bình xem phim mỗi phút phát sóng và thời gian xem trung bình đạt 25 phút/người/lượt phát cho thấy khả năng giữ chân người xem khá tốt.

Hứa Vĩ Văn tự lái xe lam trong phim. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, hạn chế ở phần lời thoại và phụ đề ít nhiều ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả. Nhiều cảnh phim, diễn viên nói tiếng Việt nhưng lồng lại hoàn toàn tiếng Lào, lộ sự không ăn khớp giữa khẩu hình và âm thanh. Bản thân việc lồng tiếng cho nhân vật của Hứa Vĩ Văn cũng ít nhiều làm giảm tính thuyết phục của vai diễn.

Phim cũng dùng nhiều thoại tiếng Hoa, Anh, Pháp. Ở các cảnh này, phụ đề tiếng Việt hiển thị quá ngắn, gây khó theo dõi cho nhiều khán giả, đặc biệt là người lớn tuổi.

HẢI DUY