Huế cấm khai thác thủy sản trên nhiều sông để bảo vệ nguồn lợi

Việc thực hiện lệnh cấm nhằm mục đích bảo vệ và tạo điều kiện phát triển cho các loài thủy sinh, tôn tạo cảnh quan du lịch.

Ngày 11-3, Văn phòng UBND TP Huế cho biết, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế vừa ký Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Theo đó, cấm tuyệt đối các hình thức khai thác thủy sản trên sông Hương, đoạn từ cầu Nguyễn Hoàng đến Đập Đá – Gia Hội; toàn bộ sông Ngự Hà, sông Đông Ba và sông An Cựu.

Giao UBND các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu thông báo rộng rãi lệnh cấm, cắm biển báo cấm để thực hiện lệnh nói trên, nhằm mục đích bảo vệ và tạo điều kiện phát triển cho các loài thủy sinh, tôn tạo cảnh quan du lịch.

Công an TP Huế chỉ đạo lực lượng công an cấp xã và các phòng chuyên môn chủ trì thực hiện ra quân kiểm tra, tuần tra và xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn TP Huế và quy định cấm các hình thức đánh bắt thủy sản trái phép.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thiết lập đường dây nóng và hướng dẫn ứng dụng Hue-S để tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức khi phát hiện vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

VĂN THẮNG

