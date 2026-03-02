Bộ đội luyện khí công, phô diễn võ thuật

Ngày 2-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tham gia diễu duyệt đội ngũ; Trung đoàn Bộ binh 996 đồng diễn thể dục tay không; Đại đội Trinh sát – Cơ giới 1 (Phòng Tham mưu) biểu diễn 45 thế võ kết hợp; các nội dung võ thuật đối kháng, trình diễn chó nghiệp vụ và khí công do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm.

Bộ đội Biên phòng luyện khí công

Cùng với đó là hoạt động trưng bày, giới thiệu mô hình, học cụ huấn luyện, tạo khí thế phấn khởi, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm 2026 đạt kết quả cao nhất.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

XUÂN DIỆN - VĂN THẮNG