Khát vọng miền Trung

Bộ đội luyện khí công, phô diễn võ thuật

SGGPO

Ngày 2-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tham gia diễu duyệt đội ngũ; Trung đoàn Bộ binh 996 đồng diễn thể dục tay không; Đại đội Trinh sát – Cơ giới 1 (Phòng Tham mưu) biểu diễn 45 thế võ kết hợp; các nội dung võ thuật đối kháng, trình diễn chó nghiệp vụ và khí công do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm.

z7579594275427_c9ef6166985fab7314a7752337484c4c.jpg
Bộ đội Biên phòng luyện khí công

Cùng với đó là hoạt động trưng bày, giới thiệu mô hình, học cụ huấn luyện, tạo khí thế phấn khởi, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm 2026 đạt kết quả cao nhất.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

z7579593497684_38a1119a4180bac3382bc3b7452672ad.jpg
z7579595113523_d9ca665e2b15c39d34cb79a8ba421195.jpg
z7579594640595_8c6f02cffa94e6a40462954809052fb9.jpg
z7579594275427_c9ef6166985fab7314a7752337484c4c.jpg
z7579594269808_fea2ac7288af13a3415665a9900191f8.jpg
z7579594250524_4a9e7f10195484ec487e0b63a91bc9bd.jpg
z7579593873455_58fb347f2a61210cd3c207fdb2764f7d.jpg
z7579593866959_909f56573d1564e1e332f7830190ad8b.jpg
z7579593859434_b5e4ace14ae3fb79d7289deebdd7a40f.jpg
XUÂN DIỆN - VĂN THẮNG

Từ khóa

Trung đoàn Bộ binh 996 Đồng diễn thể dục Khí công Thế võ Diễu Học cụ Chó nghiệp vụ Tay không Đối kháng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn