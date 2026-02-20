TP Đà Nẵng, Huế xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán

Ngày 20-2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.850 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, đảm bảo ATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo đó, có 368 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1.155 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ; còn lại là các lỗi như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm… Tổng số tiền xử phạt ước khoảng 5 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai tuần tra, kiểm soát xuyên tết, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga, cảng hàng không và các điểm du lịch, lễ hội đông người.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong những ngày đầu năm cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và chở quá số người quy định.

Tại TP Huế, chỉ trong 6 ngày tết (từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, làm 3 người tử vong.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an thành phố đã huy động cao độ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là chuyên đề nồng độ cồn, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông tại các tuyến liên thôn, liên xã TP Huế dịp Tết Nguyên đán

Với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lực lượng chức năng tập trung xử lý mạnh các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, điều khiển phương tiện độ chế, thay đổi kết cấu trái phép.

Chỉ trong 6 ngày, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện.

Phần lớn vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

PHẠM NGA - VĂN THẮNG