Mùng 3 Tết, phố cổ Hội An tấp nập du khách

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng) đón lượng lớn du khách đến tham quan. Các tuyến đường, di tích nổi tiếng trong khu vực phố cổ luôn nhộn nhịp du khách.

Theo ghi nhận, chiều 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), đông đảo du khách đến tham quan, du xuân tại phố cổ Hội An. Các tuyến đường chính như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú và khu vực xung quanh Chùa Cầu chật kín người.

Đường Châu Thượng Văn dẫn lên cầu An Hội chật kín du khách. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách quốc tế thuộc khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc... cũng chọn Hội An làm điểm đến đầu năm. Nhiều du khách đã chọn trang phục áo dài của Việt Nam để chụp ảnh lưu niệm hay trải nghiệm làm đèn lồng truyền thống của Hội An.

Hội quán Quảng Đông trên đường Trần Phú thu hút người dân và du khách đến tham quan. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách vui xuân, hoạt động bán vé tham quan và hướng dẫn tại phố cổ đã tạm dừng từ ngày 16 đến 19-2 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết). Đồng thời, các hoạt động như “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” và “Phố đêm” cũng tạm dừng trong thời gian từ 14 đến 19-2.

>>> Hình ảnh du khách tham quan phố cổ Hội An:

Du khách quốc tế tham quan phố cổ bằng xe xích lô. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Chùa Cầu là điểm đến ưa thích của du khách khi đến Hội An. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách trải nghiệm làm đèn lồng truyền thống của Hội An

Đèn lồng đầy màu sắc trở thành điểm check-in lý tưởng

Du khách quốc tế tìm hiểu nghệ thuật thư pháp truyền thống. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách tham quan và tìm hiểu tượng KTS Kazik - người đóng góp lớn trong việc hồi sinh và đưa thương hiệu phố cổ Hội An ra thế giới. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phố cổ Hội An bên dòng sông Hoài nhìn từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

