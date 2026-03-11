Xã hội

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại cửa hang đá

SGGPO

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại núi Cỏ Chuối, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Trưa 11-3, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối, thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, lực lượng quy tập phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu khoảng 0,8 - 1m. Hài cốt được bọc trong tấm tăng và vải dù.

IMG_20260311_184739.jpg
Lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật đi kèm gồm: đèn pha ô tô, hộp thịt hộp, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK, đạn đại liên, 3 mảnh bom và dây điện thông tin.

Sau khi cất bốc, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã đưa hài cốt về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để hương khói, bảo quản; đồng thời tiếp tục xác minh thông tin và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

IMG_20260311_184741.jpg
Hiện, đơn vị đang mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện nhằm thu thập thêm thông tin liên quan.

HÀ THƯƠNG

Từ khóa

Thôn Cù Bai Quốc phòng 337 Đoàn Kinh tế Hài cốt liệt sĩ Quy tập K54 Thịt hộp Thuốc tiêm Hang đá

