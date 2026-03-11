Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 81 năm Khởi nghĩa Ba Tơ

Ngày 11-3, tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 81 năm Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945 – 11-3-2026).

Khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11-3-1945 là một trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu của phong trào cách mạng ở tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung trong giai đoạn tiền khởi nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đội du kích cứu quốc Ba Tơ trở thành lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng ở Nam Trung bộ, là tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi)

Tại lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 81 năm Khởi nghĩa Ba Tơ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Y Thị Bích Thọ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Ba Tơ

Phó·Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc thắp hương các phần mộ liệt sĩ

Các cựu chiến binh thắp hương tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh

Năm 1980, Di tích Khởi nghĩa Ba Tơ được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2012, tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ được xây dựng.

Với những giá trị đặc biệt của Di tích lịch sử Ba Tơ, ngày 25-12-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Di tích lịch sử “Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ” là Di tích quốc gia đặc biệt.

NGUYỄN TRANG