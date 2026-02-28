Độc đáo lễ hội cầu ngư làng Thai Dương

Sáng 28-2, tại đình làng Thai Dương cạnh phá Tam Giang thuộc phường Thuận An, TP Huế diễn ra lễ hội cầu ngư.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức cung nghinh, tế lễ cổ truyền. Trong khi đó, phần hội sôi nổi với múa lân, hát bả trạo, diễn xướng dân gian, giao lưu văn nghệ… Điểm nhấn năm nay là nghi thức khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước và xuất quân đánh cá vụ Nam.

Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương xuất phát từ vị khai canh, đồng thời là Thần hoàng làng Thai Dương - ngài Trương Quý Công (tục danh là Trương Quý Thiều).

Những năm giữa thế kỷ XVI, ngài họ Trương từ Gia Miêu ngoại trang - Thanh Hóa, theo đoàn lưu dân người Việt tiến vào trấn thủ đất phương Nam do Tiên chúa Nguyễn Hoàng dẫn đầu; được nhà chúa chỉ định về Đại Trường sa (vùng cát ven biển) khai khẩn đất đai lập làng Thai Dương.

Chính ngài đã dạy cho con dân Thai Dương cách làm nghề tôm cá, và được xem là người tạo nên lễ hội, để vừa cầu mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền quanh năm, vừa có nơi sinh hoạt văn hóa chung cho toàn thể cộng đồng dân làng.