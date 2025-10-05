Huế: Làm rõ clip 1 nữ sinh bị nhóm bạn đánh ở nhà vệ sinh của trường

Ngày 5-10, Sở GD-ĐT TP Huế thông tin, liên quan đến clip 1 nữ sinh bị bạn đánh đang lan truyền trên mạng xã hội, sở đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Chí Diểu báo cáo vụ việc.

Cùng ngày, UBND phường Thuận Hóa, TP Huế cũng chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Chí Diểu làm rõ vụ việc này.

Nữ sinh bị nhóm bạn “bao vây” tại khu vực nhà vệ sinh rồi bắt quỳ gối. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 2-10. Nạn nhân là một nữ sinh lớp 8 đang theo học tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu. Nữ sinh này đã bị nhóm bạn “bao vây” tại khu vực nhà vệ sinh của trường, rồi bắt quỳ gối, vòng tay.

Trong clip còn ghi lại cảnh một số học sinh chỉ tay vào nạn nhân, có người dùng tay tát vào mặt và giật tóc nữ sinh lớp 8 này. Xung quanh, nhiều học sinh khác đứng nhìn, la hét nhưng không ai can ngăn.

Ngày 4-10, clip chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc trước hành vi bạo lực học đường và đề nghị nhà trường phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Đại diện lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, sau khi xảy ra sự việc, trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc. Đồng thời, huy động bộ phận y tế và tâm lý học đường để hỗ trợ nữ sinh bị đánh ổn định sức khỏe và tinh thần.

Về hướng xử lý, nhà trường sẽ kiên quyết thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo tính kỷ luật, vừa đặt trọng tâm vào giáo dục để các em nhận thức và sửa chữa lỗi lầm. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường thông qua việc đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh trong thời gian tới.

VĂN THẮNG