“Hút hồn” iPhone Air xanh ngọc lục bảo

Chiếc iPhone Air được đưa vào một quy trình chế tác phức tạp, nơi công nghệ hiện đại kết hợp với bàn tay nghệ nhân để biến hóa thành một tác phẩm xa xỉ và kỳ công.

iPhone Air được chế tác có thể ánh lên màu xanh ngọc sáng rực hoặc xanh lục trầm lắng...

Quy trình bắt đầu bằng việc tháo rời toàn bộ máy, một thao tác mất 2 giờ đồng hồ, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối để không ảnh hưởng đến cấu trúc siêu mỏng của iPhone Air.

Sau đó, thiết bị được quét 3D trong 56 giờ liên tục, phục dựng lại toàn bộ chi tiết để chuẩn bị cho giai đoạn chế tác phần cứng.

Từng bộ phận, từ mặt lưng, logo Apple, đến viền và chụp camera… đều được gia công CNC từ thép không gỉ, với độ chính xác đến từng micromet.

Chỉ tính riêng phần chụp camera, G'Ace dành tới 6 giờ khắc hoa văn và 12 giờ đánh bóng thủ công giúp tạo nên bề mặt gương phản chiếu ánh sáng, tương phản với lớp mạ xanh ngọc lục bảo huyền ảo trên thân máy.

Nhà chế tác đã dành ra hơn 94 giờ làm việc, chia nhỏ thành hơn 10 công đoạn riêng biệt, để hoàn thiện và cho ra đời chiếc iPhone Air Aurora Emerald Mix Classic Gold 379/499. Đây không còn là sản phẩm công nghệ, mà đã trở thành tác phẩm cơ khí chính xác pha trộn nghệ thuật chế tác kim loại.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của phiên bản này nằm ở lớp mạ DLC với sắc độ Emerald Green, xanh ngọc lục bảo. Đây là lớp mạ màu sắc sáng tạo độc quyền của G’Ace, được phát triển trong suốt hơn 2 năm bởi đội ngũ R&D tại Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của nhà chế tác Thắng Eric, và chưa từng xuất hiện trên thiết bị nào trước đây, cũng như chưa được ứng dụng bởi bất kỳ đơn vị chế tác điện thoại nào khác trên thế giới.

Khác với các màu sơn công nghiệp đơn sắc, lớp mạ này có khả năng chuyển sắc sống động tùy theo ánh sáng và góc nhìn.

Máy có thể ánh lên màu xanh ngọc sáng rực hoặc xanh lục trầm lắng như màu đá quý cổ điển, tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng; tạo nên hiệu ứng thị giác đa chiều, mang lại cảm giác như đang cầm trên tay một viên đá quý, thay vì chỉ là một chiếc điện thoại di động thông minh.

Việc điểm vàng 24K ở các chi tiết nhỏ như viền logo, viền camera và nút bấm, tôn lên vẻ đẹp đối lập giữa ánh vàng hoàng kim và sắc xanh quý phái, tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng và không trùng lặp với bất kỳ thiết kế nào trên thị trường.

Dựa trên nguyên mẫu iPhone Air màu Sky Blue dung lượng 512GB, nhà chế tác Thắng Eric và đội ngũ G’Ace đã tiến hành một quá trình tái tạo đầy công phu.

Trong suốt 94 giờ chế tác liên tục, chiếc iPhone Air nguyên bản đã biến thành một tuyệt phẩm xa xỉ mang tên iPhone Air EMERALD, thuộc bộ sưu tập giới hạn AURORA, giới hạn 499 trên toàn cầu, với số thứ tự 379/499.

BÌNH LÂM