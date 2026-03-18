POCO X8 Pro Series được mở bán tại Việt Nam

POCO chính thức ra mắt POCO X8 Pro Series tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của dòng POCO X.

POCO X8 Pro Max đánh dấu bước tiến rõ rệt của thương hiệu trong việc nâng cấp hiệu năng. Sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s chuẩn flagship sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp GPU Immortalis-G925 cùng bộ nhớ LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1 tốc độ cao, POCO X8 Pro Max mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ và phản hồi nhanh trong nhiều tình huống sử dụng.

Để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, POCO X8 Pro Max còn được trang bị hệ thống tản nhiệt POCO 3D IceLoop với diện tích buồng tản nhiệt lớn, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi thiết bị hoạt động ở cường độ cao. Nhờ đó, trải nghiệm chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng được duy trì mượt mà và ổn định.

POCO X8 Pro Max nổi bật với pin lên đến 8500mAh, dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trong dòng POCO X. Kết hợp với công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge 100W cùng khả năng sạc ngược 27W, thiết bị không chỉ đảm bảo thời lượng sử dụng bền bỉ trong suốt ngày dài mà còn rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

POCO X8 Pro Max được trang bị camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 600 hỗ trợ chống rung quang học OIS, cho khả năng ghi lại hình ảnh ổn định và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Hệ thống camera được hỗ trợ bởi các thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến, giúp tối ưu chất lượng ảnh và video trong nhiều tình huống quay chụp.

POCO X8 Pro được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra mang đến hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tối ưu năng lượng hiệu quả. Kết hợp với bộ nhớ LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1 tốc độ cao, thiết bị đảm bảo khả năng xử lý nhanh, phản hồi mượt mà và duy trì hiệu suất ổn định khi đa nhiệm.

Sản phẩm được trang bị pin dung lượng lớn 6500mAh, mang đến thời lượng sử dụng dài và ổn định. Công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge với công suất 100W giúp thiết bị nạp lại năng lượng nhanh chóng, giảm thiểu thời gian chờ sạc và duy trì nhịp sử dụng liền mạch cho người dùng.

POCO X8 Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz, cho trải nghiệm hiển thị sắc nét. Ngoài ra, các thông số hiển thị khác của POCO X8 Pro tương đồng với POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro sở hữu camera chính 50MP sử dụng cảm biến hình ảnh Sony IMX882, kết hợp chống rung quang học OIS giúp cải thiện độ ổn định khi chụp ảnh và quay video. Nhờ đó, thiết bị có thể ghi lại hình ảnh rõ nét và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

POCO X8 Pro Series được mở bán theo các mức giá: POCO X8 Pro (gồm 3 lựa chọn màu sắc đen, trắng và xanh bạc hà), với các phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB, 8GB + 512GB và 12GB + 512GB, có giá bán lần lượt là 10.990.000 đồng, 11.990.000 đồng và 12.990.000 đồng, giảm ngay 1.500.000 đồng, chỉ còn lần lượt là 9.490.000 đồng, 10.490.000 đồng và 11.490.000 đồng. POCO X8 Pro Max (gồm 3 lựa chọn màu sắc trắng, đen và xanh dương), với các phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB, có giá bán lần lượt là 16.990.000 đồng và 17.990.000 đồng, giảm ngay 2.000.000 đồng, chỉ còn lần lượt là 14.990.000 đồng và 15.990.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM