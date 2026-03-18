Laptop trang bị Intel Core Ultra Series mang sức mạnh vượt trội

Intel đã công bố các mẫu laptop trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake) đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua các đối tác OEM hàng đầu. Thế hệ PC tích hợp AI mới này mang đến bước tiến vượt bậc về hiệu năng, đồ họa, và hiệu quả năng lượng để đáp ứng làn sóng điện toán thông minh tiếp theo.

Laptop trang bị Intel Core Ultra Series

Được giới thiệu vào đầu năm nay tại CES 2026, vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển vi xử lý máy tính của Intel, tiếp tục mang đến khả năng xử lý AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ cho các dòng laptop hiện đại.

Đại diện Intel giới thiệu Intel Core Ultra Series 3

Các mẫu laptop trang bị Intel Core Ultra Series 3 từ nhiều đối tác OEM hàng đầu như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, và MSI sẽ được phân phối tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc như FPT Retail, Phong Vũ và Thế Giới Di Động.

Được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất, dòng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 được trang bị kiến trúc hoàn toàn mới được tối ưu về hiệu năng, hiệu quả sử dụng năng lượng, đồ họa, và các tác vụ AI.

Các bộ vi xử lý tích hợp CPU, GPU, NPU mạnh mẽ, giúp tăng tốc các ứng dụng AI ngay trên thiết bị, từ đó mang lại những trải nghiệm mới như các công cụ làm việc thông minh, sáng tạo nội dung nâng cao, và làm việc với sự hỗ trợ bởi AI.

Vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 với nhiều tính năng nổi trội

Thế hệ laptop này với nhiều điểm nổi bật: Hiệu quả năng lượng vượt trội: Mang đến những mẫu AI PC trang bị vi xử lý Intel có thời lượng pin vượt trội lên đến 27 tiếng. Hiệu năng AI tiên tiến: Tích hợp NPU chạm ngưỡng sức mạnh tính toán AI 50 TOPS để tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

Những cải tiến này giúp hình thành một thế hệ AI PC mỏng nhẹ mới, có khả năng xử lý các tác vụ nặng trong khi vẫn duy trì khả năng đáp ứng nhanh và tính di động cao.

Phía Intel cho biết, dự kiến sẽ có hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, trải rộng trên nhiều phân khúc, từ máy tính tiêu dùng cao cấp, gaming đến laptop thương mại.

Người dùng tại Việt Nam cũng sẽ sớm có thêm nhiều lựa chọn thiết bị trong năm 2026, từ các mẫu laptop siêu di động phục vụ năng suất làm việc, cho đến các hệ thống hiệu năng cao dành cho sáng tạo nội dung và gaming.

“Intel Core Ultra Series 3 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển điện toán cá nhân của Intel. Nền tảng này phản ánh những tiến bộ mà Intel đang đạt được trong việc mang đến các sản phẩm mạnh mẽ hơn, kết hợp hiệu năng đột phá, khả năng AI tiên tiến, hiệu quả năng lượng vượt trội và đặc biệt là được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất. Với sự tham gia của các đối tác OEM hàng đầu trong việc đưa các hệ thống này ra thị trường, người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có thể bắt đầu trải nghiệm một thế hệ AI PC hoàn toàn mới”, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia của Intel tại Việt Nam chia sẻ.

BÌNH LÂM