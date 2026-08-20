Từ năm học 2026-2027: Đưa nội dung giáo dục AI vào trường phổ thông

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT về Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Bộ GD-ĐT cũng có công văn gửi các Sở GD-ĐT, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông từ năm học 2026-2027.

Từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại trường phổ thông cả nước. Ảnh: LÂM NGUYÊN (có sử dụng AI)

Theo đó, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) trên phạm vi cả nước.

Bộ GD-ĐT yêu cầu, việc triển khai phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, vừa sức, không làm thay đổi mục tiêu hoặc gây quá tải khi thực hiện Chương trình GDPT. Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục AI phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi, yêu cầu cần đạt, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Các cơ sở giáo dục có giải pháp phù hợp để mọi học sinh, đặc biệt học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, học sinh thiếu thiết bị hoặc kết nối đều có cơ hội tiếp cận giáo dục AI, không yêu cầu học sinh phải sử dụng tài khoản cá nhân hoặc công cụ chưa được rà soát.

Khung nội dung giáo dục AI được cấu trúc thành 2 phần gồm nội dung cốt lõi và nội dung mở rộng. Nội dung cốt lõi có thời lượng 12 tiết/lớp/năm học, trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng AI tối thiểu, thiết yếu, có thể vận dụng trực tiếp để hỗ trợ việc học các môn học và tham gia các hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT.

Nội dung mở rộng có thời lượng do cơ sở giáo dục chủ động bố trí, nhằm mở rộng hiểu biết, phát triển kỹ năng và năng lực sáng tạo của học sinh theo nhu cầu, điều kiện thực tế.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn hình thức: thực hiện các chuyên đề giáo dục AI; lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu.

Chuyên đề giáo dục AI là hình thức bảo đảm hoàn thành nội dung cốt lõi, được bố trí trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lựa chọn, rà soát công cụ AI phù hợp với độ tuổi học sinh, mục tiêu giáo dục và điều khoản sử dụng; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng AI; tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và báo cáo sự cố liên quan.

Bộ GD-ĐT yêu cầu, việc phối hợp thực hiện xã hội hóa phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, không gây áp lực tài chính đối với học sinh, cha mẹ học sinh; tuân thủ quy định về an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật hiện hành.