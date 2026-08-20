Nhu cầu tăng đột biến, NXB Giáo dục Việt Nam bổ sung 9 triệu bản SGK

Nhu cầu mua sách giáo khoa tại TPHCM tăng mạnh những ngày cận năm học mới. NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết đang in bổ sung 9 triệu bản SGK, đồng thời điều chuyển nguồn sách giữa các địa phương để đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Phụ huynh mua SGK tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TPHCM (phường Chợ Quán) trong sáng 20-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhập hàng 4-5 lần/ngày vẫn chưa đáp ứng kịp

Sáng 20-8, nhiều cửa hàng bán lẻ, phân phối SGK tại TPHCM ghi nhận đông phụ huynh đến mua sách.

Hai điểm tập trung đông phụ huynh là trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (phường Chợ Quán) và Công ty CP Sách và Thiết bị trường học (số 223 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông). Từ 7 giờ 30, nhiều phụ huynh đã chờ trước cổng để mua SGK.

Phụ huynh tập trung đông tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (phường Chợ Quán) từ sáng sớm để tìm mua SGK cho con. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chị Ngọc Trang, phụ huynh ở phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết do các nhà sách nhỏ không còn đủ bộ SGK lớp 6 nên chị phải đến trực tiếp nhà xuất bản với hy vọng mua đủ sách cho con.

Phụ huynh xếp hàng dài chờ đến lượt mua SGK. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Anh Phạm Minh Chiến, nhân viên NXBGDVN tại TPHCM, cho biết trong sáng 20-8, đơn vị phải tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều phối phụ huynh, hạn chế chen lấn. Nguồn hàng được nhập liên tục 4-5 lần/ngày nhưng do nhu cầu lớn nên một số thời điểm vẫn chưa đáp ứng kịp.

Sức mua quá lớn dẫn đến thiếu hụt nguồn hàng ở một số thời điểm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến chiều cùng ngày, lượng phụ huynh đến hỏi mua SGK giảm đáng kể, song một số đầu sách vẫn tiếp tục được bổ sung.

Có thể đăng ký mua SGK tại trường

Chiều 20-8, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN Ngô Văn Hoan cho biết, nếu không mua được SGK tại các cửa hàng bán lẻ, phụ huynh có thể đăng ký mua tại trường.

Tại TPHCM, NXBGDVN giao Công ty Đầu tư phát triển Giáo dục Phương Nam và Công ty Sách và Thiết bị Trường học TPHCM cung ứng tối đa lượng SGK đang có trong kho. Những đầu sách còn ít sẽ được in bổ sung trong tháng 9, ưu tiên SGK học kỳ I.

NXBGDVN cũng tiếp tục điều chuyển SGK giữa các địa phương để cân đối theo nhu cầu thực tế.

Nhân viên NXBGDVN được tăng cường để phục vụ nhu cầu mua SGK tăng cao đột biến của phụ huynh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện NXBGDVN thông tin 6 địa chỉ SGK đang được bổ sung liên tục trên địa bàn TPHCM gồm: - 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán - 223 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông - 101 Hoàng Sa, phường Tân Định - 122 Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh - 604 CMT8, phường Thủ Dầu Một - 500D Bình Giã, phường Tam Thắng. Ngoài ra, phụ huynh có thể mua trực tuyến tại địa chỉ https://phuongnamretail.vn hoặc truy cập website http://taphuan.nxbgd.vn để sử dụng tạm SGK bản PDF hoàn toàn miễn phí.

Niềm vui của một phụ huynh sau khi mua được SGK cho con vào sáng 20-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Tính đến ngày 20-8, tại TPHCM đã có 24,5 triệu bản SGK đến tay phụ huynh, học sinh và nhà trường, đạt 98% nhu cầu đăng ký, đặt hàng trước, tăng hơn 15% so với năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu phát sinh, NXBGDVN đang in bổ sung 9 triệu bản SGK, dự kiến cung ứng từ ngày 25-8 đến 6-9.

THU TÂM