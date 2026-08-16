Động đất tại Indonesia: Số người chết tiếp tục tăng

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), tính đến hết ngày 15-8, có ít nhất 47 người chết sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi miền Đông Indonesia vào sáng 15-8.

Quân đội Indonesia triển khai lực lượng cứu hộ, cứu trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất. Ảnh: ANTARA

Theo hãng thông tấn Antara (Indonesia), Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara Emanuel Melkiades Laka Lena cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng do nhà cửa đổ sập khi đang ngủ. Riêng tại thị trấn cảng Maumere thuộc đảo Flores, lực lượng cứu hộ ghi nhận 20 người chết, 6 người bị thương và 2 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Huyện Nagekeo, khu vực gần tâm chấn nhất, vẫn chưa thể tiếp cận do sạt lở đất làm tắc đường và gián đoạn liên lạc. Khoảng 2.000 người dân tại đây đã được sơ tán. Nhà chức trách ghi nhận thiệt hại đối với nhà ở, nhà kho và các tòa nhà chính quyền, cùng tình trạng mất điện và ùn tắc giao thông.

Theo BNPB, động đất làm 346 ngôi nhà và hơn 100 cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo và công sở bị hư hại. Quân đội Indonesia (TNI) đã triển khai 1.267 quân nhân cùng 89 phương tiện, 21 lều dã chiến và 120 giường dã chiến để tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc nạn nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả. Hải quân Indonesia cũng chuẩn bị trực thăng Bell 412 vận chuyển nhân lực và hàng cứu trợ tới đảo Flores.

Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 sáng ngày 15-8, ở độ sâu khoảng 15km, sau đó là nhiều dư chấn. Sóng thần cao dưới 1m được ghi nhận tại một số khu vực, nhưng cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng 3 giờ sau đó. Rung chấn mạnh được cảm nhận tại Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara và một số khu vực Nam Sulawesi.

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