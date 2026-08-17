Indonesia mở rộng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sau động đất

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hiện tập trung vào Thành phố Mbay, huyện Nagekeo và khu vực Reo thuộc Manggarai.
Một số tuyến đường trước đó bị vùi lấp do sạt lở đất đá đã được lực lượng cứu hộ khai thông, tạo điều kiện để các đội cứu hộ của quân đội, cảnh sát, chính quyền địa phương và tình nguyện viên tiếp cận những khu vực trước đó bị cô lập.
Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara đã công bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày (từ 15 đến 28-8), nhằm tạo cơ sở pháp lý để huy động nhanh nhân lực, phương tiện và nguồn lực cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm và khôi phục giao thông, cơ sở hạ tầng.