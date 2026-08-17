Indonesia mở rộng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sau động đất

Tính đến ngày 16-8, có ít nhất 51 người chết và 64 người bị thương sau trận động đất xảy ra ngày 15-8 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia.

Quân đội Indonesia triển khai lực lượng cứu hộ, cứu trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất. Ảnh: ANTARA

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hiện tập trung vào Thành phố Mbay, huyện Nagekeo và khu vực Reo thuộc Manggarai.

Một số tuyến đường trước đó bị vùi lấp do sạt lở đất đá đã được lực lượng cứu hộ khai thông, tạo điều kiện để các đội cứu hộ của quân đội, cảnh sát, chính quyền địa phương và tình nguyện viên tiếp cận những khu vực trước đó bị cô lập.

Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara đã công bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày (từ 15 đến 28-8), nhằm tạo cơ sở pháp lý để huy động nhanh nhân lực, phương tiện và nguồn lực cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm và khôi phục giao thông, cơ sở hạ tầng.

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KHÁNH MINH