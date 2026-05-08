Intel tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư phát triển công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Bộ KH-CN tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Intel và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Ngày 8-5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương đã có cuộc làm việc với bà Sarah Kemp, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Chính phủ quốc tế, Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ).

Tại buổi làm việc, bà Sarah Kemp đã chia sẻ các định hướng chiến lược mới của Tập đoàn Intel tại Việt Nam; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MST

Đánh giá cao những đóng góp của Intel trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn thời gian qua, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định, Bộ KH-CN sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Intel cùng các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm với Intel, gồm: mở rộng các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ tư vấn cho Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn; hợp tác triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam; hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghiệp phát dẫn; phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và bà Sarah Kemp, cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: MST

Qua trao đổi, hai bên khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 5-5 vừa qua, Tập đoàn Intel đã bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn cho Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ Cao TPHCM (SHTP) và Đại học quốc gia Hà Nội (VNU Hà Nội). Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam, theo khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác (MOU) được ký kết trước đó giữa Intel và SHTP, VNU Hà Nội.

TRẦN BÌNH

