iPhone cũ giảm sâu dịp sale 5-5

Dịp sale 5-5, nhiều sản phẩm công nghệ và dịch vụ sửa chữa sẽ được điều chỉnh giá, trở thành thời điểm người dùng cân nhắc nâng cấp thiết bị với chi phí hợp lý hơn.

Dịp sale 5-5, iPhone có giá tốt cho người dùng tại Viện Di Động

Tại hệ thống Viện Di Động trên toàn quốc, trong hai ngày diễn ra chương trình “Sale ngày đôi - Deal bất tận” từ ngày 5-5 đến 6-5-2025, khách hàng đến sửa chữa - thay thế từ 8 - 12 giờ sẽ được áp dụng giảm đến 500.000 đồng. Trong đó, nhiều hạng mục như thay pin, thay màn hình, ép kính, sửa lỗi phần cứng… đều được áp dụng.

Tại Viện Di Động, quy trình sửa chữa được triển khai theo hướng công khai, khách hàng có thể trực tiếp quan sát quá trình thay thế linh kiện. Dịch vụ được thực hiện theo tiêu chí “sửa nhanh - lấy ngay”, sử dụng linh kiện có nguồn gốc rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành, giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn.

Song song với ưu đãi về dịch vụ, nhóm thiết bị LikeNew (đã qua sử dụng) cũng được điều chỉnh giá, áp dụng cho khách hàng mua trong khung giờ từ 8 - 21 giờ của 2 ngày diễn ra chương trình. Như iPhone 16 Pro Max 512GB cũ về giá sốc 28,5 triệu đồng; iPhone 15 Pro 128GB cũ về giá 18,1 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 128GB cũ còn 15,9 triệu đồng; iPhone 16 128GB cũ giá 15,5 triệu đồng…

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 12 Pro 256GB cũ còn 8,4 triệu đồng, iPhone 12 64GB cũ còn 5,6 triệu đồng hay iPhone 11 Pro 64GB cũ được điều chỉnh còn 5,3 triệu đồng…

Bên cạnh mức giá, người dùng có thể lựa chọn hình thức trả góp với lãi suất 0%. Chương trình thu cũ - đổi mới được triển khai với mức giá thu máy cạnh tranh, quy trình nhanh chóng, chỉ kiểm tra ngoại quan, không can thiệp phần cứng, đồng thời Viện Di Động cũng trợ giá thêm đến 2,5 triệu đồng để khách hàng tối ưu chi phí lên đời thiết bị.

Ngoài thiết bị và dịch vụ, nhiều phụ kiện chính hãng cũng được điều chỉnh giá, với mức giảm lên đến 50%. Đây là nhóm sản phẩm có nhu cầu thay thế thường xuyên như cáp sạc, củ sạc, tai nghe hoặc pin dự phòng.

Đại diện Viện Di Động cho biết, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang dịch chuyển theo hướng tối ưu chi phí và kéo dài vòng đời thiết bị. Vì vậy, các chương trình ưu đãi không chỉ tập trung vào bán sản phẩm mà còn hướng đến việc hỗ trợ người dùng sửa chữa, nâng cấp thiết bị một cách hợp lý.

BÌNH LÂM