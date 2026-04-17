Chỉ có 50 chiếc Vertu Agent Q trên toàn cầu

Trong phân khúc hàng hiệu cao cấp, độ khan hiếm mới là điều quyết định giá trị và Vertu Agent Q nằm trong trường hợp này. Việc sở hữu phụ thuộc vào việc khách hàng có quyết định đủ sớm hay không.

Vertu Agent Q là phiên bản giới hạn. Với hai phiên bản White Ghost (titan bạc) và Black Samurai (titan đen), mỗi phiên bản chỉ có 25 chiếc trên toàn cầu. Hai phiên bản này đại diện cho hai phong cách đối lập: một hướng đến sự tinh giản, thanh lịch; phiên bản còn lại nhấn mạnh sự mạnh mẽ, cá tính.

Vertu Agent Q sử dụng chất liệu titanium kết hợp da quý hiếm, mang lại cảm giác chắc chắn và độ hoàn thiện tuyệt đối của Vertu. Phiên bản này giữ nguyên nền tảng của Agent Q, với định hướng trở thành một thiết bị hỗ trợ công việc và quản lý dữ liệu cá nhân. Hệ thống bảo mật đa lớp, khả năng cá nhân hoá cùng các tính năng liên quan đến quản lý thông tin và tài sản số… tiếp tục là điểm cốt lõi của những "siêu phẩm" này.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết: “Với các phiên bản giới hạn, khách hàng không chỉ quan tâm đến việc sở hữu một sản phẩm hiếm mà còn đặt kỳ vọng vào việc thiết bị đó phải thực sự phục vụ họ trong công việc và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là lý do các yếu tố như bảo mật và khả năng cá nhân hoá ngày càng được đặt ngang với yếu tố thiết kế”.

Trong bối cảnh nhu cầu quà tặng cao cấp gia tăng, tiêu chí lựa chọn cũng có sự thay đổi rõ rệt. Một món quà không chỉ cần có giá trị cao, mà còn phải mang ý nghĩa lâu dài và khó thay thế.

Với những sản phẩm có số lượng giới hạn toàn cầu, giá trị không nằm ở thời điểm mua, mà ở việc sau đó gần như không còn cơ hội sở hữu lại. Điều này khiến các phiên bản như Vertu Agent Q trở thành lựa chọn mang tính chiến lược, đặc biệt khi được dùng làm quà tặng cho những mối quan hệ quan trọng.

Theo kế hoạch, sản phẩm bắt đầu nhận đặt cọc từ tháng 4-2025 và dự kiến trao đến tay người sở hữu vào tháng 5-2026. Một số khách hàng tại Việt Nam đã bắt đầu tìm hiểu và đặt trước các phiên bản giới hạn này ngay từ đầu tháng 4-2026.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Các sản phẩm của hãng, bao gồm Signature V 4G, Agent Q, Quantum Flip, Metavertu 2 Max, Iron Flip… cùng nhiều dòng phụ kiện cao cấp như đồng hồ, tai nghe, nhẫn thông minh, đều được nhập khẩu chính ngạch và được kiểm định chất lượng bởi Cục Viễn thông.

KIM THANH