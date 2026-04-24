nubia NEO 5 Series chuyên gaming di động cao cấp

Tiếp nối định hướng phát triển dòng sản phẩm gaming, ZTE đã ra mắt nubia NEO 5 Series, bao gồm nubia NEO 5 5G và nubia NEO 5 GT, đưa các công nghệ gaming nâng cao như hệ thống tản nhiệt chủ động và Neo Triggers đến gần hơn với nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là game thủ trẻ.

nubia NEO 5 GT với thiết kế ấn tượng

nubia NEO 5 GT là phiên bản gaming phone hiệu năng cao trong dòng NEO 5, được tạo ra cho thế hệ người dùng trẻ theo đuổi những trận đấu mang tính cạnh tranh cao, nơi từng mili giây phản hồi, từng độ ổn định khung hình và từng chi tiết thiết kế đều có ý nghĩa quyết định.

Ở góc nhìn thiết kế, nubia NEO 5 GT mang hơi thở REDMAGIC, nhưng được tiết chế, loại bỏ cụm camera lồi nhằm tạo nên bề mặt liền mạch, vừa tối giản vừa giàu tính cơ khí. Cảm giác cầm nắm được tối ưu thông qua các đường cong bo nhẹ có chủ đích, giúp thiết bị giữ được độ ổn định trong thời gian chơi dài mà không tạo áp lực lên lòng bàn tay.

Model này còn mang đến từ hệ thống tản nhiệt mang cảm hứng REDMAGIC, nơi quạt làm mát chủ động được đặt bên trong thân máy, kết hợp cùng đường dẫn khí tối ưu để luồng gió đi trực tiếp đến các khu vực sinh nhiệt lớn như CPU và pin. Bên cạnh đó, hệ thống tản nhiệt thụ động gồm buồng hơi và graphene với tổng diện tích 29.508mm² giúp phân tán và cân bằng nhiệt độ trong suốt quá trình vận hành cường độ cao.

Bên cạnh đó, trải nghiệm điều khiển được tái định nghĩa bằng Neo Triggers 5.0, sử dụng nền tảng trigger tương tự REDMAGIC 11 Pro. Hệ thống đạt tần số cảm ứng 550Hz, độ trễ phần cứng ≤ 5,5ms và tần số lấy mẫu cảm ứng tức thì 3.049Hz, tạo nên một tầng phản hồi gần như tức thời giữa thao tác và kết quả trong game.

Màn hình AMOLED 6.8 inch mang đến không gian hiển thị rộng rãi, độ phân giải 1,5K cho độ chi tiết cao, kết hợp tần số quét 144Hz giúp mọi chuyển động trở nên mượt mà, đặc biệt trong các tựa game tốc độ cao. Trong khi đó, Magic Touch 3.0 giúp tăng khả năng nhận diện thao tác ngay cả khi tay ẩm, ra mồ hôi hoặc dính dầu nhẹ, đảm bảo độ chính xác luôn được duy trì liên tục.

nubia NEO 5 GT với vi xử lý MediaTek D7400 (tiến trình 4nm), kết hợp NeoTurbo Engine nhằm tối ưu toàn diện cho trải nghiệm gaming. Hệ thống RAM động 12GB cùng bộ nhớ tốc độ cao mở rộng không gian xử lý, giúp đa nhiệm mượt mà và duy trì hiệu suất ổn định xuyên suốt quá trình chơi game.

Viên pin 6.210mAh dạng dual-cell đi kèm sạc nhanh 80W giúp tái nạp năng lượng nhanh chóng. Khi cần thiết, Extreme Mode giúp kéo dài thời gian sử dụng máy trong tình huống pin chỉ còn 5%, đủ để hoàn tất mọi tác vụ quan trọng trước khi sạc lại…

nubia NEO 5 5G tiếp tục kế thừa tinh thần của những thế hệ tiền nhiệm, theo đuổi ngôn ngữ thiết kế gaming hiện đại với những đường nét góc cạnh dứt khoát, dễ nhận diện.

Màn hình 6,8 inch độ phân giải 1.940 × 900, tần số quét 120Hz mở ra không gian hiển thị giàu sắc độ, nơi từng chuyển động được tái hiện mượt mà và liền mạch, từ những pha giao tranh căng thẳng đến các nội dung giải trí thường nhật. Thiết bị đạt chuẩn IP64, gia tăng lớp bảo vệ trước bụi và nước bắn nhẹ, giúp trải nghiệm ổn định hơn trong nhiều bối cảnh sử dụng.

Bên trong thân máy là chip Unisoc T9300 8 nhân, kết hợp RAM mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ trong 256GB, tạo nên một nền tảng đủ mạnh để xử lý đa nhiệm mượt mà và duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Đi kèm đó là hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp graphene với tổng diện tích 20.000mm², hoạt động như “lá chắn nhiệt” âm thầm nhưng hiệu quả, giúp kiểm soát nhiệt độ và giữ cho thiết bị luôn duy trì trạng thái hiệu năng ổn định ngay cả trong những trận đấu kéo dài và cường độ cao.

Viên pin kép 6.050mAh đi kèm sạc nhanh 45W. Thiết bị không chỉ mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ mà còn tối ưu cách nạp năng lượng theo từng cell pin. Nhờ vậy, khả năng kiểm soát nhiệt độ được cải thiện hiệu quả hơn. Trong điều kiện sử dụng thực tế, máy đạt 149,3 giờ nghe nhạc, 25,3 giờ xem video, 15 giờ chơi game và lên tới 857,5 giờ chờ. Model này có hỗ trợ Extreme Mode và Bypass Charging.

Trung tâm của trải nghiệm gaming của nubia NEO 5 5G nằm ở Neo Triggers 5.0, với tần số phản hồi 550Hz và độ trễ phần cứng chỉ ≤ 5,5ms, nơi mọi thao tác của game thủ được rút ngắn xuống mức gần như tức thời.

Trên lớp trải nghiệm thông minh, AI Demi Copilot 2.0 đóng vai trò như một trợ lý đồng hành. Hệ thống bao gồm các tính năng như Gaming Coach, Gaming Chatbot và Demi Auto-Chat, hỗ trợ từ việc gợi ý chiến thuật trong game cho đến xử lý các nhu cầu giao tiếp hằng ngày, giúp mọi thao tác trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, ZTE cũng trang bị hệ thống camera gồm cảm biến chính 50MP, camera phụ 2MP và camera trước 16MP, đủ để nubia NEO 5 5G ghi lại đa dạng khoảnh khắc, từ đời sống thường nhật đến những khung hình mang tính sáng tạo.

nubia NEO 5 Series bán tại thị trường Việt Nam với các phiên bản màu sắc cá tính. nubia NEO 5 5G (8+12GB/128GB) giá 6.990.000 đồng, nubia NEO 5 5G (8+12GB/256GB) giá 7.990.000 đồng, nubia NEO 5 GT (8+12GB/256GB) giá 9.990.000 đồng và nubia NEO 5 GT (12+12GB/256GB) giá 10.990.000 đồng.

KIM THANH