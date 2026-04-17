Intel Core Series 3 hướng đến các tác vụ điện toán phổ thông

Hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng và giá thành, Intel Core Series 3 được xây dựng trên nền tảng ưu việt của dòng Intel Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake) và sản xuất trên tiến trình Intel 18A tiên tiến nhất của hãng.

Các máy tính xách tay trang bị vi xử lý Intel Core Series 3 sẽ được mở bán trong năm nay

Dòng vi xử lý mới hứa hẹn thay đổi toàn diện trải nghiệm điện toán cho trường học, doanh nghiệp nhỏ, người dùng. Hơn 70 thiết kế sản phẩm từ nhiều đối tác hàng đầu, đa dạng về tính năng, kiểu dáng, dự kiến sẽ được ra mắt trong vài tháng tới.

Intel Core Series 3 mở ra cơ hội lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và người dùng hộ gia đình đang bước vào thời điểm vàng của chu kỳ 5 năm nâng cấp thiết bị. Đối với các tổ chức đang tìm kiếm giải pháp nâng cấp để thay thế những cỗ máy PC 5 năm tuổi, Intel Core Series 3 mang lại hiệu năng đơn luồng vượt trội hơn tới 47%, hiệu năng đa luồng cao hơn tới 41%, và sức mạnh xử lý AI trên GPU bứt phá đến 2,8 lần.

Các máy tính xách tay trang bị vi xử lý Intel Core Series 3 dành cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp sẽ được phân phối thông qua các đối tác OEM của Intel trong suốt năm nay.

Intel Core Series 3 là dòng vi xử lý Core Series đầu tiên của Intel sở hữu kiến trúc kết hợp (hybrid) sẵn sàng cho AI, hỗ trợ xử lý các tác vụ AI với tổng hiệu suất tính toán lên đến 40 TOPS. Hỗ trợ các chuẩn kết nối hiện đại, bao gồm tối đa hai cổng Thunderbolt 4, công nghệ mạng Intel Wi-Fi 7 (R2), và Intel Bluetooth 6. Intel Core Series 3 được thiết kế để cung cấp thời lượng pin trọn cả ngày và đáp ứng hoàn hảo năng suất làm việc thường nhật. So với bộ vi xử lý thế hệ tiền nhiệm Intel Core 7 150U, dòng chip mới mang đến tốc độ xử lý các tác vụ sáng tạo và công việc nhanh hơn tới 2,1 lần, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn tới 64%, và hiệu năng xử lý AI trên GPU tăng tới 2,7 lần.

BÁ TÂN