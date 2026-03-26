Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G với trải nghiệm các tính năng chuyên nghiệp

Samsung Electronics đã ra mắt bộ đôi sản phẩm Galaxy A series mới: Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G, mang những cải tiến di động tiên tiến nhất của Samsung cùng trải nghiệm Awesome Intelligence tối ưu đến với nhiều người dùng hơn trên toàn thế giới.

Galaxy A57 5G với màu sắc trẻ trung

Nổi bật nhất trong dòng sản phẩm là Galaxy A57 5G với thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế hơn cùng các tính năng AI được nâng cấp, trở thành thiết bị Galaxy A series mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Galaxy A57 5G và A37 5G mang đến hình ảnh sáng và rõ nét hơn nhờ phần cứng camera được nâng cấp và bộ vi xử lý hình ảnh (ISP) được cải tiến. Các thiết bị này sở hữu hệ thống ba camera đa năng, dẫn đầu là cảm biến chính 50MP, cho ra hình ảnh sắc nét, chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau mà không cần điều chỉnh thủ công.

Khi điều kiện ánh sáng trở nên hạn chế, camera của Galaxy A57 5G và A37 5G vẫn thích ứng liền mạch với tính năng Nightography cải tiến, cho phép ghi lại hình ảnh và video rõ nét, chân thực ngay cả trong môi trường chụp thiếu sáng.

Voice Transcription (Trợ lý ghi âm) là tính năng mới trên ứng dụng Voice Recorder, giúp người dùng dễ dàng xem lại những nội dung quan trọng từ các cuộc họp, bài giảng hay cuộc gọi bằng cách nhanh chóng chuyển đổi và dịch bản ghi âm, hoặc chuyển tin nhắn thoại thành văn bản. Trong khi đó, AI Select được tối ưu để truy cập thuận tiện hơn với thao tác nhấn giữ trên bảng ở cạnh, hiển thị trực tiếp các tác vụ phù hợp ngay trên màn hình, cho phép trích xuất văn bản hoặc tạo nội dung mà không cần thao tác chọn thủ công. Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google bổ sung khả năng nhận diện đa vật thể, cho phép người dùng dễ dàng khám phá cùng lúc nhiều món đồ trong một hình ảnh...

Được thiết kế cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, Galaxy A57 5G và A37 5G đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và bụi, tăng độ bền trong các điều kiện thực tế và mang lại sự yên tâm cho người dùng khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

Dù sở hữu thiết kế thanh mảnh hơn, Galaxy A57 5G vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ cho mọi tác vụ. Viên pin lớn 5.000mAh với thời gian sử dụng lên đến hai ngày. Công nghệ Super Fast Charging 2.0 giúp sạc đầy đến 65% pin chỉ trong 30 phút, nhanh chóng để tiếp tục sử dụng, trong khi buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 13% giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc quay video trong thời gian dài.

Với giao diện hệ điều hành One UI 8.5 mới nhất, Galaxy A57 5G và A37 5G tiếp tục mang những cải tiến AI của Samsung đến nhiều người dùng hơn, với Awesome Intelligence giúp đơn giản hóa các tác vụ thường nhật, đồng thời mở ra những phương thức sáng tạo và duy trì hiệu suất làm việc mới mẻ.

Galaxy A57 5G và A37 5G mở bán tại Việt Nam với giá bán như sau: Galaxy A57 5G (12+256GB): 14.490.000 đồng, Galaxy A57 5G (8+256GB): 13.490.000 đồng, Galaxy A57 5G (8+128GB): 12.490.000 đồng, Galaxy A37 5G (8+256GB): 11.490.000 đồng, Galaxy A37 5G (8+128GB): 10.790.000 đồng, Galaxy A37 5G (6+128GB): 10.290.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM