OPPO Find N6 với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO đã ra mắt toàn cầu mẫu flagship gập mới nhất Find N6, sản phẩm lần đầu tiên giới thiệu công nghệ nếp gấp vô hình tiên phong mang đến màn hình gập bên trong phẳng ấn tượng, gần như không cảm nhận thấy nếp gấp khi sử dụng.

Công nghệ nếp gấp vô hình trên Find N6 mang đến trải nghiệm không gian liền mạch, gần như không nếp gấp như điện thoại dạng thanh. Để đạt được điều này, OPPO đã trang bị cho Find N6 bản lề uốn cong hợp kim Titan thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong điều kiện lỏng.

Nhằm duy trì độ phẳng của màn hình trong quá trình sử dụng, Find N6 còn được trang bị công nghệ phục hồi nếp gấp. Vật liệu này giúp cải thiện khả năng phục hồi hình dạng gần như 100% và chống biến dạng lên đến 338%. Ngoài ra, khi đồng bộ cùng cấu trúc bản lề, lớp kính đóng vai trò như một cơ chế đàn hồi, giúp hạn chế các biến dạng trong quá trình gập mở.

Với thiết kế siêu mỏng, Find N6 nằm trong nhóm flagship gập dạng sách mỏng nhất thị trường. Sự tối ưu về ngoại hình giúp thiết bị đạt được độ cân bằng lý tưởng giữa không gian hiển thị lớn và tính tiện dụng hàng ngày.

Find N6 trang bị hai màn hình cao cấp mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch và mở rộng hơn cho người dùng. Màn hình ngoài 6,62 inch được bao quanh bởi viền đối xứng siêu mỏng 1,4 mm. Khi mở ra, thiết bị cung cấp màn hình trong lên đến 8,12 inch. Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 1.800 nit, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh ngoài trời.

Ẩn bên dưới thiết kế thanh lịch, Find N6 được trang bị các chứng nhận kháng bụi và kháng nước IP56/IP58/IP59 toàn diện dẫn đầu phân khúc. Thiết bị không chỉ chống chịu tốt trước những tia nước bắn hằng ngày mà còn được thiết kế để chịu được các tia nước áp suất và nhiệt độ cao.

Bên cạnh những cải tiến về phần cứng màn hình, sản phẩm này cũng được tối ưu phần mềm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc và sáng tạo của người dùng. Thiết bị trang bị tính năng thao tác đa tác vụ, tận dụng không gian hiển thị lớn của màn hình trong để hỗ trợ xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam, chia sẻ: “Dù điện thoại gập mang lại lợi thế về không gian hiển thị lớn, nếp gấp trên màn hình vẫn là mối quan tâm của nhiều người dùng. Với Find N6, việc tối ưu đồng thời cấu trúc bản lề và vật liệu màn hình đã giúp thiết bị đạt trải nghiệm công nghệ nếp gấp vô hình, cho phép người dùng tận hưởng màn hình lớn bên trong gần như không bị gián đoạn bởi nếp gấp”.

Find N6 vận hành trên nền tảng ColorOS 16, được tối ưu riêng cho thiết kế điện thoại gập. Hệ điều hành này mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, đồng thời tích hợp nhiều tính năng AI trực quan. Nổi bật nhất là sự tích hợp sâu với bút cảm ứng AI Magic Pen, mở ra một tiêu chuẩn mới về hiệu suất làm việc di động. Với 4.096 mức độ cảm ứng lực, AI Magic Pen mang lại trải nghiệm viết và ghi chú chính xác trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài.

Bút còn hỗ trợ nhiều tính năng như ghi chú nhanh, ghi chú toàn màn hình và con trỏ laser. Ngoài ra, các công cụ AI như khoanh chụp nhanh, trình vẽ biểu đồ AI và ảnh AI giúp người dùng nhanh chóng ghi lại nội dung trên màn hình, chuyển các bản phác thảo thành bảng biểu hoàn chỉnh hoặc biến nét vẽ tay thành hình ảnh hoàn thiện giúp mỗi ý tưởng được hiện thực hóa một cách rõ ràng.

Find N6 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với viên pin Silicon-Carbon dung lượng lớn 6.000mAh. Sự kết hợp mạnh mẽ này mang lại tốc độ xử lý vượt trội cho các tác vụ nặng như chơi game hay quản lý đa nhiệm, đồng thời đảm bảo thời lượng pin trọn ngày, ngay cả khi sử dụng màn hình trong với cường độ cao.

Find N6 với camera Hasselblad 200MP siêu sắc nét, đi kèm camera góc siêu rộng 50MP với khả năng thu sáng tăng 50% so với thế hệ trước cùng camera Tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp Tele siêu cận…

Trải nghiệm nhiếp ảnh được nâng cấp với các tính năng đồng phát triển cùng Hasselblad. Chế độ chân Dung Hasselblad mang lại hiệu ứng bokeh tự nhiên, tạo chiều sâu tiệm cận máy ảnh DSLR giúp tạo nên những bức chân dung ấn tượng. Chế độ chụp Hasselblad chất lượng cao cho phép tùy chỉnh thủ công toàn diện, với màu sắc được hiệu chỉnh tiệm cận Hasselblad X2D.

Find N6 đồng thời mở rộng khả năng quay video ở cấp độ chuyên nghiệp. Cả ba camera sau đều hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision, trong khi cảm biến chính 200 MP có thể quay video 4K 120fps Dolby Vision.

OPPO Find N6 mang đến hai tùy chọn màu sắc Titan và Cam, sẽ mở đăng ký trước đến hết ngày 26-3-2026 với mức giá 64.990.000 đồng, đi kèm bộ quà tặng trị giá 15 triệu đồng, dự kiến mở bán từ ngày 27-3-2026.

KIM THANH