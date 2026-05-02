Xiaomi ra mắt REDMI Pad 2 9.7 màn hình 2K, pin 7600mAh…

Hướng đến người dùng phổ thông, Xiaomi đã ra mắt REDMI Pad 2 9.7 tại Việt Nam, là mẫu máy tính bảng nhỏ gọn này nổi bật với màn hình 2K 120Hz sắc nét mượt mà, pin 7.600mAh và vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2…

REDMI Pad 2 9.7 đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, học tập và làm việc đa tác vụ

REDMI Pad 2 9.7 sở hữu màn hình 9.7 inch độ phân giải 2K, mang đến khả năng hiển thị chi tiết và sắc nét. Tỷ lệ khung hình 16:10 giúp tối ưu không gian hiển thị, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, học tập và làm việc đa tác vụ. Thiết bị còn hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz cùng độ sáng tối đa 600 nits, cho trải nghiệm hiển thị mượt mà và rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Bên cạnh đó, màn hình của REDMI Pad 2 9.7 đạt bộ ba chứng nhận từ TÜV Rheinland gồm Low Blue Light, Flicker Free và Circadian Friendly, góp phần mang lại trải nghiệm hiển thị dễ chịu khi sử dụng trong thời gian dài.

Về thiết kế, REDMI Pad 2 9.7 sở hữu kiểu dáng mỏng nhẹ với độ dày 7,4mm và trọng lượng khoảng 401g, giúp người dùng có thể mang theo trong balo hoặc túi xách một cách thuận tiện. Với ngoại hình gọn gàng và hai tùy chọn màu sắc gồm Xám và Bạc, thiết bị mang đến cho người dùng một phong cách hiện đại và trẻ trung.

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, REDMI Pad 2 9.7 vẫn nổi bật với viên pin dung lượng lớn 7.600mAh, cho thời gian sử dụng lên đến khoảng 1,7 ngày trong điều kiện thông thường. Thiết bị đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 18W qua cổng USB Type-C, giúp rút ngắn thời gian sạc và hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Về hiệu năng, sản phẩm này được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 với xung nhịp tối đa lên đến 2.9GHz, mang lại khả năng xử lý ổn định cho các nhu cầu học tập, giải trí và làm việc hàng ngày, đồng thời tối ưu hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

Đáng chú ý, REDMI Pad 2 9.7 còn mang đến phiên bản hỗ trợ kết nối 4G, cho phép người dùng duy trì kết nối Internet ổn định ngay cả khi không có Wi-Fi. Kết hợp cùng viên pin dung lượng lớn và nền tảng phần cứng tiết kiệm điện năng, REDMI Pad 2 9.7 4G mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Trên phiên bản kết nối wifi, người dùng có thể nhận và thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên máy tính bảng với tính năng đồng bộ cuộc gọi (call sync) và REDMI Pad 2 9.7 còn hỗ trợ chia sẻ bộ nhớ tạm (shared clipboard), giúp chuyển đổi nội dung giữa các thiết bị một cách nhanh chóng và liền mạch. Tính năng Circle to Search by Google cũng được tích hợp, cho phép tìm kiếm thông tin trực tiếp từ nội dung hiển thị trên màn hình…

REDMI Pad 2 9.7 và REDMI Pad 2 9.7 4G đã được mở bán tại tất cả kênh phân phối và hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cùng màu Xám và Bạc với các mức giá: REDMI Pad 2 9.7 (4GB + 64GB): 4.990.000 đồng, REDMI Pad 2 9.7 (4GB + 128GB), đặc quyền tại hệ thống Thế giới di động: 5.490.000 đồng, REDMI Pad 2 9.7 4G (4GB + 64GB): 5.990.000 đồng, REDMI Pad 2 9.7 4G (4GB + 128GB), đặc quyền tại hệ thống Thế giới di động: 6.490.000 đồng, REDMI Pad 2 9.7 Cover màu Xám, có giá bán 790.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác

BÌNH LÂM