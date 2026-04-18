TCL trình diễn hàng loạt sản phẩm mới tại Nhà hát Thành phố

Tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn, TPHCM), hãng TCL đã tổ chức Sự kiện Trải nghiệm Sản phẩm Mới 2026 với chủ đề “See the Unseen – Khai mở hành trình giác quan”, đánh dấu lần đầu tiên thế hệ TV SQD-Mini LED ra mắt tại Việt Nam, cùng loạt sản phẩm gia dụng thông minh đáng chú ý khác.

Các thế hệ TV mới nhất của TLC được giới thiệu trước giới truyền thông

Tâm điểm của sự kiện là C8L SQD-Mini LED TV, sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế không viền Zero Border, mang lại trải nghiệm xem tràn viền đầy cuốn hút, kết hợp công nghệ SQD-Mini LED. TV SQD-Mini LED gây chú ý nhờ hiệu năng đỉnh cao với hệ thống đèn nền mật độ siêu cao với 4.032 vùng sáng và độ sáng lên đến 6.000 nits, giúp tái tạo độ tương phản sâu và chi tiết sắc nét tuyệt đối. Đột phá âm thanh từ sự kết hợp cùng thương hiệu âm thanh hạng sang Bang & Olufsen thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghe nhìn cao cấp…

Trong khi đó, khu Home Cinema gây ấn tượng với TV QD-Mini LED 115 inch khổng lồ, tái hiện trải nghiệm điện ảnh tại gia. TCL đồng thời nhấn mạnh dòng P8LS QD-Mini LED – cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và giá thành nhưng vẫn sở hữu công nghệ đèn nền Mini LED tiên tiến – cùng RM7L RGB-Mini LED TV nổi bật với khả năng xử lý màu sắc RGB sống động, mang đến hình ảnh rực rỡ và giàu chiều sâu.

Với dòng Fashion QD-Mini LED A400 Series, TCL chứng minh TV không còn là thiết bị điện tử đơn thuần mà là một tuyên ngôn thẩm mỹ. Với thông điệp “Nghệ thuật trên từng inch”, A400 sở hữu thiết kế tinh tế, lớp phủ chống chói và công nghệ bảo vệ mắt NXTVISION, đáp ứng hoàn hảo gu sống hiện đại và cá tính của người dùng. A400 Series cũng là dòng TV Lifestyle hiếm hoi trên thị trường được trang bị tấm nền QD-Mini LED tiên tiến nhất trong phân khúc.

Bên cạnh giải pháp nghe nhìn với dòng sản phẩm chủ đạo là TV, TCL còn khẳng định tầm nhìn về ngôi nhà thông minh toàn diện với những giải pháp đột phá được mang đến sự kiện lần này, bao gồm:

Máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0: Khẳng định vị thế Top 1 toàn cầu về máy lạnh khí tươi, sản phẩm gây ấn tượng mạnh với công nghệ khí tươi cải tiến, chủ động dẫn trực tiếp oxy tươi từ ngoài trời vào trong phòng, kết hợp cùng hệ thống lọc bụi mịn đa tầng để đảm bảo bầu không khí luôn trong lành. Đặc biệt, FreshIN 3.0 nâng tầm tiện nghi với tính năng Điều khiển giọng nói AI (AI Voice Control), cho phép tương tác rảnh tay chỉ bằng những câu lệnh đơn giản.

Máy giặt sấy đa năng: Đột phá với thiết kế lồng giặt lớn hơn giúp quần áo được giặt sạch sâu và giảm nhăn hiệu quả. Sản phẩm tích hợp công nghệ sấy bảo vệ sợi vải và giặt diệt khuẩn chuyên sâu, đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe gia đình.

Tủ lạnh Free Built-in: Dòng tủ lạnh thiết kế âm tường tinh tế, giúp tối ưu hóa diện tích và mang lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian bếp hiện đại. Máy tính bảng NXTPAPER: Thế hệ máy tính bảng bảo vệ mắt độc quyền, hướng tới môi trường sống tự động hóa và cá nhân hóa trải nghiệm số của người dùng… và trợ lý Robot TCL AiMe: "Linh hồn" của hệ sinh thái với khả năng tương tác cảm xúc và kết nối liền mạch các thiết bị.

Sự kiện 2026 không chỉ là buổi trải nghiệm sản phẩm mới mà là hành trình đánh thức giác quan, nơi TCL tái khẳng định vai trò là Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam và Đối tác Toàn cầu của Olympic/Paralympic đến năm 2032. Tuyên ngôn “Dẫn đầu công nghệ, Sống đỉnh phong cách” chính là cam kết của TCL trong việc dẫn dắt ngành hiển thị toàn cầu và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt nâng tầm chất lượng sống mỗi ngày.

Ông Yi Pengwei, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ: “Việc lựa chọn Nhà hát Thành phố, một điểm đến về văn hoá và di sản của người Việt, để chia sẻ và trình diễn những đột phá công nghệ phản ánh cam kết của chúng tôi: dùng sức mạnh công nghệ toàn cầu để nâng tầm phong cách sống và đồng hành cùng sự phát triển của người Việt sau hơn 27 năm gắn bó”.

KIM THANH