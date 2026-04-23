Bộ đôi OPPO Find X9 Ultra và Find X9s xứng danh "siêu phẩm"

Ngày 22-4, OPPO công bố đưa bộ đôi sản phẩm tiếp theo thuộc dòng flagship Find X9 Series là Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào ngày 5-5-2026.

OPPO Find X9 Ultra khẳng định vị thế "King of Mobile Photography"

Phía OPPO cho biết, thành công của Find X9 và Find X9 Pro tại Việt Nam trước đó là tín hiệu tích cực để OPPO tiếp tục mở rộng dải sản phẩm flagship, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng ở phân khúc smartphone cao cấp.

Vì vậy, bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s được kỳ vọng sẽ mang đến những chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động và trải nghiệm flagship cao cấp, hoàn thiện dải sản phẩm Find X9 Series, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực tiên phong của OPPO trong cuộc đua công nghệ di động toàn cầu.

Find X9 Ultra tái định nghĩa chuẩn mực Ultra

Thiết lập một cột mốc lịch sử mới cho nhiếp ảnh di động, OPPO tự hào ra mắt Hệ thống Camera kép 200MP Hasselblad, mở ra kỷ nguyên quang học với chất lượng hình ảnh sắc nét sánh ngang các dòng máy chuyên nghiệp. Nổi bật với cảm biến chính 200MP đến từ Sony, hỗ trợ tăng cường lượng ánh sáng thu vào thêm 10% so với Find X8 Ultra.

Sức mạnh phần cứng này được tối ưu hoàn hảo nhờ công nghệ Phơi sáng ba tầng theo thời gian thực, giúp dải tương phản động luôn xuất sắc ở cả tiêu cự 1x và 2x để mọi khung hình đạt độ cân bằng sáng tuyệt đối. Không dừng lại ở đó, Camera Tele Chân dung Hasselblad 3x trên Find X9 Ultra còn sở hữu độ phân giải siêu khủng 200MP cùng tiêu cự vàng 70mm, giúp nâng cấp khả năng thu sáng trên mỗi điểm ảnh lên tới 36% so với thế hệ trước và bảo toàn chất lượng hình ảnh ấn tượng hơn 23% ngay cả ở mức thu phóng 6x.

Đặc biệt, trong khi hầu hết các mẫu smartphone cao cấp hiện nay bị giới hạn khả năng zoom quang học ở mức 3x đến 5x do rào cản về không gian linh kiện, OPPO Find X9 Ultra đã tạo nên một bước ngoặt khi tích hợp thành công khả năng zoom quang học thực 10x.

Đột phá này được hiện thực hóa nhờ cấu trúc quang học hoàn toàn mới, cho phép thu gọn đáng kể mô-đun camera để giữ trọn thiết kế mỏng nhẹ của thiết bị. Hơn thế nữa, OPPO còn trang bị công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và hệ thống chống rung tối tân, giúp triệt tiêu hiện tượng nhiễu hạt và rung lắc ở mức thu phóng cao, đảm bảo mỗi bức ảnh 10x đều đạt độ sắc nét và ổn định tuyệt đối.

Có thể khẳng định, bộ đôi cảm biến 200MP cùng siêu cảm biến Zoom quang 10x 50MP chính là nền tảng vững chắc, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới toàn diện của OPPO Find X9 Ultra trải dài trên cả phần cứng lẫn các thuật toán nhiếp ảnh điện toán. Sự kết hợp này mang đến tự do sáng tạo với chất lượng ảnh siêu nét ở mọi tiêu cự, chính thức khẳng định vị thế "King of Mobile Photography".

Find X9s mang chất Hasselblad đến mọi hành trình

Song song với sự ra mắt của siêu phẩm Find X9 Ultra, OPPO cũng giới thiệu Find X9s như một lựa chọn flagship dễ tiếp cận hơn, hướng đến những người dùng yêu thích trải nghiệm cao cấp trong thiết kế gọn nhẹ và linh hoạt.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những chuyến đi, Find X9s sở hữu bảng màu tươi sáng nhưng vẫn tinh tế. Với độ mỏng chỉ 7,99mm, thiết bị dễ dàng nằm gọn trong túi áo hoặc túi quần. Màn hình phẳng 6,59 inch được hoàn thiện với viền siêu mỏng chỉ 1,15mm cùng độ sáng tối đa 3600 nit, bảo đảm khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69, giúp bảo vệ máy trước các tình huống như nước bắn, bụi xâm nhập hay tia nước áp lực cao nhiệt độ cao. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận 5 sao của Swiss SGS về khả năng chống rơi và va đập. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay siêu âm 3D cùng công nghệ cảm ứng kháng nước nâng cao đáng kể độ chính xác của màn hình cảm ứng ngay cả khi sử dụng trong tình trạng tay ướt.

Camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS, mang lại những khung hình ấn tượng từ chân dung trong ánh hoàng hôn đến cảnh đêm thành phố thiếu sáng. Camera Tele Hasselblad 50MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch, mang đến khả năng zoom hàng đầu phân khúc cùng hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên, giúp tạo nên những bức chân dung mang đậm chất chuyên nghiệp. Camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120° hỗ trợ ghi lại những khung cảnh rộng lớn một cách trọn vẹn.

Sự hợp tác chiến lược cùng Hasselblad còn vươn xa hơn những giới hạn phần cứng thông thường. Chế độ Chân Dung Hasselblad mang đến ảnh chân dung chất lượng cao với hiệu ứng xóa phông được AI hỗ trợ, giúp tách biệt chủ thể và hậu cảnh một cách chính xác.

Chế độ Bậc Thầy Hasselblad mở ra khả năng kiểm soát thủ công các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng sáng, đồng thời tích hợp 16 bộ giả lập màu phim để tái hiện chất ảnh của các cuộn phim analog kinh điển. Chế độ XPan giả lập máy ảnh Hasselblad XPan huyền thoại, cho phép chụp ảnh với tỷ lệ panorama siêu rộng 65:24, biến mọi khoảnh khắc nhiếp ảnh phong cảnh hay đường phố thành những kiệt tác nghệ thuật vượt thời gian.

Find X9 Ultra và Find X9s hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng. Từ ngày 22-4 đến ngày 24-4, khách hàng đăng ký chương trình đặc quyền OPPO Find X9 Ultra tại các kênh bán lẻ: Thế Giới Di Động, CellphoneS, Viettel Store, FPT Shop sẽ có cơ hội sở hữu bộ quà dành cho những khách hàng đặt trước với tổng giá trị lên đến 22.000.000 đồng bao gồm bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer, bộ quà Pre-Order…

KIM THANH