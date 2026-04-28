SPARK Go 3 của TECNO đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí, học tập…

TECNO ra mắt SPARK Go 3 tại thị trường Việt Nam, sản phẩm có dung lượng Pin lớn 5000mAh, tần số quét 120Hz, chuẩn kháng nước bụi IP64 cùng loạt tính năng TECNO AI, đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí, học tập, làm việc cơ bản…

SPARK Go 3 của TECNO với ba màu sắc mới

Về thiết kế, SPARK Go 3 gây ấn tượng bởi thiết kế nguyên khối mạnh mẽ cùng 3 tùy chọn màu sắc cá tính như: Đen Thiên Không, Xám Titan và Xanh Ngân Hà. Độ dày thân máy vỏn vẹn 8,1mm, bốn cạnh viền được bo tròn mềm mại cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, thoải mái. Phần mặt lưng xử lý nhám mờ giúp hạn chế bám vân tay.

Ngoài ra, các chi tiết như cụm camera, nút bấm vật lý dọc thân máy cũng được sắp đặt tinh tế, tạo nên một tổng thể hài hòa.

Mang lại sự an tâm tối đa trong quá trình sử dụng, khả năng chống rơi vỡ, va đập của SPARK Go 3 có thể đạt ở độ cao 1,2m. Cùng với tiêu chuẩn IP64, bảo vệ máy trước các tình huống bụi xâm nhập và tia nước bắn từ nhiều hướng.

Kích thước màn hình TECNO SPARK Go 3 là 6.75inch, hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz. Cho phép mọi thao tác vuốt chạm, xem video hay lướt mạng xã hội diễn ra mượt mà, phản hồi tức thì. Độ sáng màn hình được tối ưu giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung ngay cả dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Trang bị bộ vi xử lý Unisoc T7250 (4nm) tám nhân, thiết kế tiết kiệm điện năng giúp kéo dài thời gian sử dụng. Đi kèm bộ nhớ RAM 4GB (mở rộng 4GB) và bộ nhớ trong 128GB SPARK Go 3 đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc và giải trí đa nhiệm. Viên pin dung lượng lớn 5.000mAh (tương đương phát video 11 tiếng), đảm bảo năng lượng cả một ngày dài năng suất.

Trong những tình huống không có vùng phủ sóng mạng hoặc mạng dữ liệu di động yếu, (hoạt động ngoài trời, leo núi, hòa nhạc, hầm đỗ xe…), tính năng Free Link 2.0 chính là trợ thủ đắc lực giúp việc liên lạc không bị ngắt kết nối đột ngột. Hai thiết bị TECNO có thể thực hiện cuộc gọi hai chiều, gửi và nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại. Khoảng cách hoạt động ở điều kiện môi trường lý tưởng là 1 - 1,5 km.

Hệ thống camera của SPARK Go 3 bao gồm camera chính 13MP và camera selfie 8MP, tích hợp hàng loạt chế độ chụp ảnh thông minh như: chân dung AIGC, Super Night và AI CAM, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo trong mọi điều kiện khác nhau. Ở chế độ AutoSnap (chụp tự động), thuật toán xử lý ảnh TECNO AI sẽ phân tích chuyển động khung hình và tự động chụp lại khoảnh khắc thay vì phải thao tác thủ công.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp trợ lý ảo Ella AI thông minh, hỗ trợ người dùng điều khiển thiết bị và tra cứu thông tin bằng giọng nói một cách tiện lợi, như dịch thuật trực tiếp bằng hình ảnh, dịch thuật song song (167 ngôn ngữ), tóm tắt nội dung, tạo văn bản, giải quyết vấn đề dựa trên hình ảnh, chỉnh sửa ảnh…

SPARK Go 3 sẽ có mặt tại các hệ thống bán lẻ di động trên toàn quốc và các gian hàng thương mại điện tử chính hãng của TECNO Việt Nam, với giá lần lượt theo cấu hình: 4GB + 64GB giá 3.690.000 đồng và 4GB+128 GB giá 3.990.000 đồng… cùng những ưu đãi khác.

KIM THANH