Lenovo cùng NVIDIA tăng tốc triển khai AI cho doanh nghiệp

Giải pháp Lenovo Hybrid AI Advantage kết hợp với NVIDIA giúp triển khai AI nhanh hơn với khả năng suy luận thời gian thực trên toàn bộ hệ sinh thái, từ máy trạm (workstation), thiết bị biên (edge), trung tâm dữ liệu đến “các nhà máy AI” thế hệ mới.

Giải pháp Lenovo Hybrid AI Advantage cùng thiết bị của NVIDIA giúp triển khai AI nhanh hơn...

Tại sự kiện NVIDIA GTC, Lenovo đã ra mắt Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA, là bộ giải pháp được thiết kế để tăng tốc hành trình ứng dụng AI, rút ngắn thời gian tạo token đầu tiên (TTFT) và mang lại giá trị kinh doanh rõ rệt trên mọi môi trường, từ cá nhân đến doanh nghiệp và đám mây.

Kế thừa những đột phá về tăng tốc suy luận đã được giới thiệu tại sự kiện Lenovo Tech World hồi đầu năm, công bố mới này mở rộng sức mạnh của Lenovo Hybrid AI Advantage với NVIDIA từ thiết bị đầu cuối, trung tâm dữ liệu cho đến các triển khai đám mây AI quy mô gigawatt, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định theo thời gian thực, tối ưu vận hành và thúc đẩy tự động hóa thông minh trong mọi ngành, lĩnh vực trên toàn cầu.

Khi vai trò của AI chuyển dịch từ huấn luyện mô hình sang hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, khả năng suy luận (inferencing) trở thành tâm điểm tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi một hạ tầng AI mạnh mẽ, an toàn và liền mạch, vận hành xuyên suốt từ vùng biên mạng đến trung tâm dữ liệu và đám mây.

Theo báo cáo CIO Playbook 2026 của IDC do Lenovo ủy quyền, 84% tổ chức dự kiến sẽ vận hành AI trên môi trường tại chỗ hoặc vùng biên mạng song song với đám mây. Xu hướng này đang thúc đẩy nhu cầu cấp thiết về các nền tảng hybrid AI đã được kiểm chứng, sẵn sàng cho suy luận ở quy mô vận hành thực tế.

Ông Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO Lenovo, cho biết: “Xu hướng agentic AI đang thúc đẩy sự bùng nổ của các ứng dụng suy luận, vì thế khả năng kiểm soát chi phí và hiệu năng trên mỗi token trở thành yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Nhờ kết hợp phần mềm NVIDIA AI Enterprise với hệ sinh thái nền tảng và dịch vụ hybrid AI toàn diện của Lenovo, chúng tôi giúp khách hàng mở rộng triển khai AI hiệu quả hơn, giảm chi phí trên mỗi token và rút ngắn thời gian đưa AI vào thực tế”.

BÌNH LÂM