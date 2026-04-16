Schneider Electric ra mắt nền tảng quản lý tòa nhà thông minh

Schneider Electric, tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ năng lượng đã ra mắt EcoStruxure Building Operation thế hệ 7, phiên bản mới nhất của nền tảng quản lý tòa nhà thông minh.

EcoStruxure Building Operation thế hệ 7, phiên bản mới nhất của nền tảng quản lý tòa nhà thông minh

EcoStruxure Building Operation là “trái tim” của hệ thống quản lý tòa nhà, giúp các công trình trở nên hiện đại hơn, các tòa nhà trở nên thông minh và hiệu quả hơn, trong bối cảnh các nguồn năng lượng, nhân lực và ngân sách ngày càng bị siết chặt.

Phiên bản này cung cấp thêm loạt tính năng vượt trội, mang lại giải pháp đơn giản, an toàn và mạnh mẽ cho các chủ đầu tư, đơn vị vận hành và nhà tích hợp hệ thống, đặc biệt trước những thách thức về biến đổi khí hậu và nhu cầu người dùng.

Ông Pavel Rvachev, Giám đốc Dịch vụ, Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết: “EcoStruxure Building Operation phiên bản 7 là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đơn giản hóa công nghệ của Schneider Electric, để mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả. Không chỉ giúp các đối tác, khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, phiên bản phần mềm mới này còn là nền tảng cho những tòa nhà thông minh và bền vững trong tương lai, phù hợp với mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam”.

EcoStruxure Building Operation tích hợp mọi hệ thống vận hành (HVAC, chiếu sáng, an ninh, năng lượng…) để thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu trên một giao diện điều khiển duy nhất. Dựa vào dữ liệu hệ thống, đơn vị quản lý có thể tối ưu hiệu suất tòa nhà, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và nâng cao sự thoải mái cho người dùng.

Ngoài ra, EcoStruxure Building Operation còn giúp các tòa nhà “sẵn sàng cho tương lai”, với nhiều hệ thống và thiết bị IoT, các tùy chọn lưu trữ, công nghệ AI và machine learning (máy học).

BÌNH LÂM