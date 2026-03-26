SANYO trở lại thị trường Việt Nam

SANYO, thương hiệu đến từ Nhật Bản đã chính thức mở ra chương mới tại thị trường Việt Nam với máy điều hòa SANYO Comfort Series.

Điều hòa SANYO Comfort Series được phát triển với ngôn ngữ thiết kế tinh giản, đưa sự tiện nghi trở nên liền mạch trong từng khoảnh khắc, để cảm giác mát mẻ, dễ chịu hiện diện một cách tự nhiên, đúng với triết lý “thoải mái thật đơn giản” mà SANYO theo đuổi.

Ngay khi khởi động, chế độ Powerful Mode cho phép làm lạnh nhanh, giúp giảm nhiệt độ lên đến 9℃ chỉ trong 60 giây và nhanh chóng đưa không gian về trạng thái dễ chịu. Hiệu quả này tiếp tục được hoàn thiện bởi Wide Flap – thiết kế cánh đảo gió rộng giúp luồng khí mát lan tỏa đồng đều khắp căn phòng, đảm bảo sự thoải mái ở mọi vị trí.

Không chỉ chú trọng khả năng làm mát, SANYO còn đặt ưu tiên vào sự yên tĩnh – yếu tố ngày càng quan trọng trong không gian sống đa chức năng. Với chế độ Quiet Mode, độ ồn được giảm xuống chỉ còn 21 dB(A), tương đương mức yên tĩnh của thư viện, giúp người dùng duy trì sự tập trung khi làm việc hoặc tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn.

Khi bước vào trạng thái nghỉ ngơi, thiết bị vận hành tinh tế hơn với chế độ Sleep Mode, tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, duy trì sự dễ chịu suốt đêm dài. Kết hợp cùng chức năng hẹn giờ linh hoạt từ 0,5 đến 9 giờ, người dùng có thể chủ động kiểm soát thời gian sử dụng, đảm bảo giấc ngủ sâu và liền mạch mà không cần can thiệp.

Bên cạnh đó, chất lượng không khí cũng là một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm sống. Bộ lọc bụi mịn PM2.5 được tích hợp góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín. Nhờ đó, sự thoải mái không chỉ đến từ làn gió mát, mà còn hiện diện trong từng nhịp thở, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, an tâm mỗi ngày.

Sản phẩm này với chế độ Eco Smart, thuật toán thông minh được tích hợp có khả năng học hỏi thói quen sử dụng hàng ngày, từ đó tự động điều chỉnh hoạt động làm mát để phù hợp với nhịp sống của từng gia đình. Nhờ cơ chế tối ưu này, thiết bị có thể tiết kiệm điện đến 23%, góp phần giảm chi phí sử dụng dài hạn, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường.

Ông Hisatomi Yoshiyuki, Giám đốc Kinh doanh nhãn hàng SANYO tại Việt Nam chia sẻ: “Điều hòa không khí SANYO chính thức mở ra chương mới tại thị trường Việt Nam với tư cách là một thương hiệu độc lập, kết hợp công nghệ tiên tiến của Panasonic, tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và độ tin cậy lâu bền, nhằm đưa chất lượng Nhật Bản đích thực đến gần hơn với nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là giới trẻ với mức giá hợp lý. Đây cũng là cam kết phát triển dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam”.

BÌNH LÂM