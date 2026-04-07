Iran không chấp nhận ngừng bắn tạm thời

Kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) ngày 6-4 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Tahir Andrabi, đã từ chối bình luận về các thông tin cho rằng Pakistan đã đề xuất một khuôn khổ để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

Những yêu cầu của Iran

“Đã có những thông tin về đề nghị ngừng bắn 45 ngày hay kế hoạch 15 điểm (do Mỹ đề xuất). Chúng tôi không bình luận gì về những nội dung trên. Quan điểm của chúng tôi là tiến trình hòa bình vẫn đang diễn ra”, ông Andrabi nói.

Hiện trường vụ tấn công từ Iran tại thành phố Haifa, Israel. ẢNH: MAGEN DAVID ADOM

Trước đó, trang tin Axios (Mỹ) cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và các nước khu vực đóng vai trò trung gian đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng 45 ngày, để từ đó các bên có thời gian nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột hiện nay.

Theo hãng thông tấn IRNA (Iran), Iran đã chuyển phản hồi đối với đề xuất chấm dứt xung đột của Mỹ tới Pakistan. Theo đó, bác bỏ lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh “phải chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh”. IRNA cho biết phản hồi của Tehran gồm 10 điều khoản, trong đó có các nội dung như chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực; quy trình về việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran và thực hiện tái thiết.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Iran, ông Khatam al-Anbiya, tuyên bố nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, Iran sẽ tiến hành các giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch tấn công và trả đũa mạnh hơn trên diện rộng hơn. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, gồm các nhà máy điện và cầu đường, nếu Tehran không khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz với hạn chót là ngày 7-4 (giờ Mỹ).

Căng thẳng leo thang

Trước những diễn biến mới kể trên, báo The Times of Israel (Israel) nhận định với việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như không đi đến đâu, Mỹ có thể sẽ chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Israel cũng đang chờ Mỹ “bật đèn xanh” để thực hiện các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran. Nếu điều này xảy ra, theo The Times of Israel, Tổng thống Donald Trump, hoặc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, khi đó có thể đơn phương chấm dứt chiến tranh và “kể” một câu chuyện chiến thắng bằng cách nêu rõ những thiệt hại gây ra cho năng lực quân sự và công nghiệp của Iran.

Tuy nhiên, vẫn theo The Times of Israel, không có gì đảm bảo Iran sẽ ngừng chiến chỉ vì Mỹ và Israel làm vậy. Tehran có thể nhân cơ hội đó để tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia Arab, làm suy yếu tuyên bố chiến thắng của Mỹ, Israel. Tình báo Israel cho biết Iran vẫn còn hơn 1.000 quả tên lửa và sẽ tiếp tục bắn phá chừng nào xung đột còn tiếp diễn.

Giới quan sát cũng lưu tâm rằng khó có chuyện Tổng thống Mỹ cho phép xung đột kết thúc mà quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn nằm trong tay Iran. Mỹ đã điều hàng ngàn binh lính để sẵn sàng cho một chiến dịch trên bộ nhằm giành lại quyền kiểm soát Hormuz. Việc sử dụng bộ binh nhiều khả năng sẽ gây ra thương vong đáng kể cho lực lượng Mỹ. Và khi đó, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể lại tiếp tục chọn cách trừng phạt Iran nặng hơn nữa.

Chính vì vậy, The Times of Israel kết luận ít nhất trong những tuần tới, cuộc xung đột tại Trung Đông nhiều khả năng leo thang hơn nữa và sẽ khó có một lối thoát dễ dàng cho cuộc chiến hiện nay.

MINH CHÂU tổng hợp