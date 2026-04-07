Nghị sĩ Mỹ kêu gọi gỡ bỏ cấm vận Cuba

Ngày 6-4, hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) đưa tin Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã có cuộc gặp với các nghị sĩ Mỹ và trao đổi về các ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc phong tỏa năng lượng đối với nước này, cũng như sự sẵn sàng đối thoại của Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và nghị sĩ Mỹ Pramila Jayapal.

Hai nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ là bà Pramila Jayapal và ông Jonathan L. Jackson đến Cuba trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba của đoàn Quốc hội Mỹ. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án những thiệt hại nặng nề do việc phong tỏa gây ra, đặc biệt là hậu quả của các biện pháp cấm vận năng lượng do chính quyền Mỹ hiện tại áp đặt với đảo quốc này. Chủ tịch Cuba khẳng định La Habana sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc với Washington để tìm kiếm giải pháp cho những khác biệt hiện có.

Sau cuộc gặp nhà lãnh đạo Cuba, hai nghị sĩ Jayapal và Jackson đã ra tuyên bố yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa nhiên liệu - chính sách mà hai nghị sĩ Mỹ mô tả là một “hình phạt tàn khốc”, tương đương với "một cuộc oanh tạc kinh tế vào cơ sở hạ tầng” của Cuba.

Quang cảnh cuộc gặp.

Trên trang web chính thức của nghị sĩ Jayapal, hai nghị sĩ Mỹ cho biết trong chuyến thăm Cuba, họ đã được nghe “nhiều tiếng nói khác nhau” từ người dân, lãnh đạo tôn giáo đến doanh nhân, đại diện của Chính phủ Cuba và có một sự đồng thuận rằng phải chấm dứt lệnh cấm vận nhằm vào Cuba. “Những trở ngại còn lại đối với tiến trình phát triển ở Cuba hiện nay nằm ở việc Mỹ phải thay đổi chính sách lỗi thời”, hai nghị sĩ Jayapal và Jackson nhấn mạnh.

Tin liên quan Cuba đối thoại với Mỹ để giải quyết khác biệt

MINH CHÂU