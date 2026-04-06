Hé lộ đề xuất ngừng bắn 45 ngày ở Trung Đông

Theo trang Axios (Mỹ), các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và các nước khu vực đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng 45 ngày và có thể đặt nền tảng dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột hiện nay.

Thành phố Khorramshahr ở Tây Nam Iran bị tấn công vào sáng sớm 6-4. Ảnh: Iran International

Trang Axios dẫn các nguồn tin Mỹ, Israel và khu vực ngày 5-4 cho biết thỏa thuận dự kiến gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu ngừng bắn 45 ngày và trong thời gian này, các bên sẽ đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột hiện nay.

Giai đoạn hai tập trung hoàn tất thỏa thuận chính thức chấm dứt xung đột.

Theo Axios, thời gian ngừng bắn có thể được kéo dài nếu cần thêm thời gian đàm phán. Việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và giải quyết vấn đề urani được làm giàu với độ tinh khiết cao của Iran sẽ chỉ được quyết định trong thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, Iran cho biết đang xem xét đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, được gọi là "Thỏa thuận Islamabad" của Pakistan, chứ không sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Trang Iran International dẫn lời một quan chức nước này cho biết, Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và cho rằng Washington chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Quan chức này cũng cho biết Iran sẽ không chấp nhận áp lực phải đưa ra quyết định trong thời hạn nhất định.

Trong khi đó, ngày 6-4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã thực hiện một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Iran đặt tại thủ đô Tehran.

Về phía Iran, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, ít nhất 13 người thiệt mạng vào sáng 6-4 sau khi một tòa nhà dân cư ở TP Eslamshahr, phía Nam thủ đô Tehran, bị không kích. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố cứng rắn về việc eo biển Hormuz không được mở lại theo thời hạn Mỹ đặt ra.

