Nữ sinh Palestine tự tin theo đuổi công nghệ

STEM là mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), sáng kiến “Nữ sinh công nghệ: Kiến tạo tương lai bằng STEM và chuyển đổi số” đang giúp các nữ sinh Palestine tự tin bước vào lĩnh vực công nghệ.

Sáng kiến được triển khai tại 6 địa phương ở khu vực Bờ Tây từ cuối năm 2025. Đến nay, sáng kiến đã giúp 120 học sinh từ 12-17 tuổi, trong đó nữ sinh chiếm khoảng 92%, tiếp cận được STEM. Thông qua 65 giờ đào tạo STEM trực tiếp cùng một khóa riêng về bình đẳng giới và hòa nhập, các em được làm quen với lập trình, robot, tích hợp cảm biến, điều khiển phần cứng và các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI).

Nữ sinh Palestine tìm hiểu công nghệ tại thành phố Gaza, Dải Gaza. ẢNH: MERIB

Nhiều em, dù trước đó chưa có khái niệm về STEM, vẫn nhanh chóng bắt nhịp, tự tin tham gia xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện các sản phẩm công nghệ, thậm chí chế tạo robot đơn giản. Bên cạnh đó, giảng viên ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của các em về kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và tư duy sáng tạo. Chương trình cũng được đánh giá là giúp các em khám phá sở thích mới, đồng thời củng cố niềm tin vào khả năng theo đuổi lĩnh vực STEM. Từ nền tảng kiến thức này, học sinh đã có thể đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến quyền phụ nữ, sinh kế, y tế và biến đổi khí hậu.

UNESCO đã hoàn thành sáng kiến nói trên với sự hợp tác chặt chẽ của Đại học Bách khoa Palestine và Bộ Giáo dục Palestine. Theo UNESCO, việc nuôi dưỡng những kỹ năng và tư duy lĩnh vực STEM không chỉ giúp mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp trong tương lai mà còn trao quyền cho thanh niên, nhất là nữ giới, góp phần tạo việc làm và xây dựng các cộng đồng bền vững, bao trùm hơn trong một thế giới với công nghệ ngày càng phổ biến.

Một trong những đóng góp mang tính bền vững nhất của sáng kiến là việc xây dựng và thử nghiệm thành công 3 bộ tài liệu cấp quốc gia của UNESCO về Robot, AI và lập trình. Các tài liệu này được thiết kế theo hướng tiếp cận bình đẳng giới và hòa nhập, hỗ trợ hệ thống giáo dục tích hợp nội dung STEM chất lượng cao hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện học tập cho học sinh trên khắp lãnh thổ Palestine.

Theo dữ liệu nghiên cứu của UNESCO, trong 10 quốc gia được khảo sát, bao gồm Palestine, có 6 nước đạt tỷ lệ nữ sinh theo học ngành công nghệ thông tin và truyền thông cao nhất trong khu vực Arab. Phụ nữ chiếm ít nhất 1/3 số sinh viên điện toán, vượt xa tỷ lệ tại Mỹ và châu Âu. Tại Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, con số này thậm chí cao hơn nhiều.

Nghiên cứu nhấn mạnh, bất chấp những điều kiện khó khăn về chính trị và kinh tế, phụ nữ Palestine nói riêng và phụ nữ Arab nói chung vẫn thể hiện năng lực vượt trội trong các môn học định lượng và có ý chí tự thân rất cao khi dấn thân vào con đường công nghệ, bên cạnh đó còn có sự ủng hộ từ gia đình. Trái với định kiến về xã hội bảo thủ, nhiều phụ nữ cho biết họ nhận được sự khích lệ lớn từ cha mẹ để theo đuổi công nghệ, lĩnh vực được coi là "làn sóng tương lai". Nhiều nữ sinh Arab chia sẻ, họ chỉ thực sự cảm thấy bị phân biệt đối xử khi rời quê hương để sang học tập hoặc làm việc tại Mỹ và châu Âu.

KHÁNH MINH