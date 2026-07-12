Iran phong tỏa eo biển Hormuz

Ngày 12-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz đến khi có thông báo mới.

Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuần tra trên eo biển Hormuz. Ảnh: IRGC/ PRESS TV

Theo hãng tin PressTV của Iran, IRGC khẳng định tuyến đường biển này sẽ chỉ mở lại khi Mỹ chấm dứt hoàn toàn sự can thiệp vào khu vực, đồng thời cấm tuyệt đối mọi tàu thuyền qua lại.

Trước đó, Hải quân IRGC xác nhận đã bắn cảnh cáo một tàu thương mại do cố tình tắt hệ thống nhận dạng và liên lạc. Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu tiếp tục bị tấn công, đồng thời tuyên bố Mỹ, Israel và các nước cho phép sử dụng căn cứ quân sự chống lại Iran phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh.

Đáp trả các vụ tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, Chính phủ Mỹ đã đưa ra gói trừng phạt nhằm vào ông Ali Ansari, doanh nhân Iran sống tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), cùng nhiều công ty, cơ sở đổi ngoại tệ và doanh nghiệp. Washington cáo buộc mạng lưới này quản lý tài sản, luân chuyển hàng tỷ USD cho các ngân hàng Iran bị trừng phạt và tạo nguồn tài chính phục vụ lợi ích của giới lãnh đạo cấp cao Iran.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Truyền thông Trung Đông đưa tin Iran, Mỹ, Qatar và Pakistan đang chuẩn bị điện đàm 4 bên nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục đối thoại.

PHƯƠNG NAM