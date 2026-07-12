Vì sức khỏe người dân

Thủ đô Rome của Italy vừa triển khai Kế hoạch ứng phó nắng nóng - chiến lược thích ứng khí hậu đầu tiên của nước này nhằm giảm tác động của nhiệt độ cực đoan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trời nắng nóng gay gắt tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Kế hoạch đề ra 10 định hướng hành động với 30 giải pháp cụ thể, đi kèm khoản đầu tư 58 triệu USD trong 5 năm tới, tập trung nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc.

Một trong những giải pháp trọng tâm là mở rộng không gian xanh nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Từ năm 2022, Rome đã trồng thêm khoảng 38.000 cây xanh; từ năm 2021 đến nay, diện tích cây xanh của thành phố tăng thêm 187ha. Rome cũng xây dựng nhiều công viên mới, trong đó có 5 công viên ven sông Tiber.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố xây dựng mạng lưới “điểm trú ẩn khí hậu” tại các thư viện, trung tâm văn hóa, công viên và không gian công cộng có điều hòa để người dân tránh nóng. Các điểm cấp nước uống miễn phí được mở rộng; người cao tuổi, người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương được ưu tiên hỗ trợ trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Nhiều thành phố châu Âu cũng đang chuyển từ ứng phó ngắn hạn sang xây dựng chiến lược thích ứng lâu dài. Thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) hiện vận hành hơn 500 “điểm trú ẩn khí hậu” tại thư viện, trường học, trung tâm cộng đồng, công viên và cả các hiệu thuốc.

Thủ đô Paris (Pháp) triển khai hệ thống theo dõi người cao tuổi và nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời mở rộng không gian công cộng có điều hòa, tăng diện tích cây xanh và xây dựng các “đảo mát” trong nội đô. Trong khi đó, thủ đô Athens (Hy Lạp) là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới bổ nhiệm “Giám đốc chống nắng nóng”, xây dựng bản đồ rủi ro nhiệt theo thời gian thực, phát triển ứng dụng cảnh báo trên điện thoại và mở các trung tâm làm mát miễn phí khi nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm.

Thủ đô Berlin (Đức) cũng vừa ban hành hướng dẫn hành động chống nắng nóng theo khuyến nghị mới của Tổ chức Y tế Thế giới, tập trung bảo vệ bệnh viện, trường học và viện dưỡng lão trước các đợt nhiệt cực đoan.

Việc nhiều thành phố châu Âu đồng loạt chuyển hướng cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và bảo vệ sức khỏe người dân.

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