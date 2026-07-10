Cháy rừng tại Tây Ban Nha, 30 người chết và mất tích

Ngày 10-7, thống kê cho thấy số người chết và mất tích trong vụ cháy rừng tại tỉnh Almeria, vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha, đã tăng lên 30 người.

Ngọn lửa bùng lên từ một sợi dây điện bị đứt. Ảnh: X

Theo chính quyền địa phương, đám cháy khiến ít nhất 11 người chết và 19 người mất tích. Phần lớn nạn nhân được xác định là công dân nước ngoài đi du lịch.

Thị trưởng thị trấn Antas lân cận, ông Pedro Ridao, cho biết ngọn lửa khởi phát khi một dây cáp điện bị đứt, rơi xuống vùng bụi rậm khô cằn giữa đợt nắng nóng gay gắt.

Sức gió lớn khiến đám cháy lan rộng nhanh, thiêu rụi hàng loạt trang trại, biệt thự nghỉ dưỡng và phương tiện của người dân. Địa hình khu vực Almeria có nhiều khe núi hiểm trở, khiến lực lượng cứu hộ và chữa cháy khó tiếp cận.

Khu vực cháy rừng ở vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Nguồn: X

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ đau buồn sâu sắc và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Đây là vụ cháy rừng có số ca tử vong cao nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2005, thời điểm 11 lính cứu hỏa thiệt mạng tại tỉnh Guadalajara.

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