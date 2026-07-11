Khẩn cấp ứng phó bão Bavi

Ngày 10-7, cảnh sát Philippines cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam và bão Bavi đã gây lở đất trên đảo Mindanao, miền Nam nước này, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Tại Đài Loan (Trung Quốc), hơn 1.000 người phải sơ tán khi bão Bavi, cơn bão có quy mô lớn nhất ảnh hưởng khu vực này trong hơn 30 năm qua, đang tiến gần.

Tàu cá trú ẩn tại khu vực nuôi trồng thủy sản ngoài khơi Sandu'ao (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), ngày 10-7. Ảnh: THX

Ứng phó trên diện rộng

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA), tốc độ gió duy trì tối đa của bão Bavi trong ngày 10-7 đạt 162km/giờ và có khả năng tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, với bán kính khu vực chịu gió mạnh lên tới 380km, đây được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Đài Loan trong hơn 30 năm qua. Nhiều trường học và doanh nghiệp ở phía Bắc và Đông đảo Đài Loan, trong đó có Đài Bắc, phải đóng cửa trong ngày 10-7, hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy.

Bão Bavi có thể gây ra lượng mưa lên đến 1.000mm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Hơn 1.000 người đã phải sơ tán, chủ yếu ở phía Đông đảo Đài Loan, nơi chính quyền đang giám sát 2 đập nước. Hơn 20.000 binh sĩ, cùng với máy móc, thiết bị và phương tiện đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Sau khi quét qua khu vực ven biển phía Bắc đảo Đài Loan, dự báo bão Bavi sẽ tiếp tục hướng về khu vực ven biển từ thành phố Phúc Thanh (tỉnh Phúc Kiến) đến thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc vào tối 11-7. Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lên cấp màu cam.

Nhiều bộ, ngành và địa phương đồng loạt kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường dự báo, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí sẵn lực lượng cứu hộ và vật tư. Do hoàn lưu bão mở rộng về phía Bắc, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc trước nguy cơ mưa lớn, lũ trên các lưu vực sông Hải Hà, Triều Bạch, Bắc Vận và một số sông vừa, nhỏ.

Giới khí tượng Trung Quốc cảnh báo, bão Bavi có thể ảnh hưởng khoảng một tuần, trải rộng từ khu vực Hoa Đông đến Hoa Bắc, Đông Bắc, tác động tới 6 lưu vực sông lớn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật dự báo, hạn chế ra ngoài, tránh khu vực ven biển, sông suối và chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết.

Tốc độ gió giật có thể lên đến 216km/giờ

Cũng trong ngày 11-7, giới chức Nhật Bản đã đóng cửa trường học và văn phòng tại một số khu vực quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa khi dự báo bão Bavi đang tiến gần, có thể gây sóng lớn, dông bão và sạt lở đất. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo, bão Bavi có thể áp sát quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa ở phía Tây Nam trong ngày 11-7, có khả năng gây gió mạnh, mưa lớn kèm giông sét. Dự báo, bão Bavi sẽ tiếp cận quần đảo Sakishima và duy trì cường độ rất mạnh, có thể với tốc độ gió giật dự kiến 216km/giờ vào ngày 11-7.

Ngoài gió mạnh, vùng biển xung quanh tỉnh Okinawa và khu vực Amami thuộc tỉnh Kagoshima được dự báo sẽ có sóng lớn, biển động mạnh. JMA khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển đến các tòa nhà kiên cố hoặc địa điểm an toàn trước khi mưa lớn và gió mạnh gia tăng.

HẠNH CHI tổng hợp