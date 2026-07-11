Thế giới

Mỹ, Iran lại mâu thuẫn về thông tin đàm phán

SGGPO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, nhưng tái khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia đã chấm dứt.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết: "Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục "đàm phán". Chúng tôi đồng ý, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ một cách dứt khoát rằng: Lệnh ngừng bắn đã kết thúc!".

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh Tehran không tìm cách đàm phán với Washington. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, Tehran sẵn sàng phòng thủ toàn diện nếu Washington không tuân thủ bản ghi nhớ đạt được hồi tháng trước và “không bao giờ chịu khuất phục trước sự áp bức”.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Mỹ Đàm phán Tổng thống Donald Trump Trưởng đoàn Mohammad Bagher Ghalibaf

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