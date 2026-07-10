Thế giới

Đợt leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông

SGGPO

Nhiều vụ nổ xảy ra trong đêm 9-7 tại các tỉnh Bushehr và Sistan-Baluchestan ở miền Nam Iran. Trong khi Iran tuyên bố đã phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào trung tâm quân sự của Mỹ ở Jordan, Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran bất cứ lúc nào.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các phi công tại căn cứ không quân Hatzerim, ngày 9-7. Ảnh: Times of Israel
Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các phi công tại căn cứ không quân Hatzerim, ngày 9-7. Ảnh: Times of Israel

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời ông Mohammad-Younes Haghani, người đứng đầu huyện Konarak thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan, cho biết, đêm 9-7, hai vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự của Hải quân Iran tại huyện này. Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

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Hình ảnh vụ đánh chặn tên lửa Iran trên không phận Jordan ngày 9-7. Ảnh chụp màn hình/Al Jazeera qua Youtube

Các diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tiếp tấn công qua lại từ đêm 7-7 đến ngày 9-7, đánh dấu đợt leo thang căng thẳng mới. Iran cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington tiếp tục hành động quân sự.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các lực lượng vũ trang Iran đã khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển này lên mức 50% so với thời điểm trước khi bùng phát giao tranh với Mỹ và Israel.

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Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các phi công tại căn cứ không quân Hatzerim, ngày 9 7. Ảnh: IDF

Trong khi đó, phát biểu tại lễ tốt nghiệp phi công của Không quân Israel ngày 9-7, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir cùng tuyên bố Israel sẽ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Hàng trăm máy bay của Không quân Israel đang trong trạng thái sẵn sàng cất cánh khẩn cấp, quân đội duy trì mức báo động cao và theo dõi sát các diễn biến tại Iran cũng như Lebanon.

Theo một thông báo được đăng tải trên tài khoản X, cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã được an táng vào sáng sớm ngày 10-7 theo giờ địa phương. Lễ an táng diễn ra tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương ông Khamenei.

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KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Israel Iran Jorrdan leo thang căng thẳng Trung Đông đánh chặn tên lửa eo biển Hormuz

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