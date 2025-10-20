Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo trực tuyến

Chính quyền quân sự Myanmar vừa tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn vào trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở khu vực biên giới giáp Thái Lan, thu giữ 30 thiết bị Internet vệ tinh cùng nhiều phụ kiện.

Một cuộc truy quét của cảnh sát Myanmar vào ổ tội phạm mạng. Ảnh: NATION

Theo tờ Global New Light of Myanmar, cuộc truy quét diễn ra tại khu phức hợp KK Park, một trong những địa điểm được xem là “ổ lừa đảo" xuyên quốc gia, nơi hàng nghìn lao động bị ép buộc tham gia vào các đường dây lừa đảo tài chính, tình cảm và đầu tư trực tuyến.

Đây là một phần của chiến dịch được khởi động sau cuộc điều tra của các hãng thông tấn quốc tế. Theo The Irrawaddy, hình ảnh vệ tinh và video trên mạng xã hội cho thấy, hàng chục ăng ten Starlink được lắp đặt công khai trên mái nhà của các khu phức hợp tại bang Karen, khu vực do lực lượng nổi dậy và nhóm tội phạm kiểm soát.

Trong năm nay, chiến dịch truy quét chung giữa Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc đã giải cứu hàng nghìn lao động bị buôn bán, lao động cưỡng bức, nhiều người trong số đó là công dân Trung Quốc và Đông Nam Á.

Tuy nhiên, các trung tâm lừa đảo vẫn tiếp tục mở rộng, tận dụng mạng vệ tinh để duy trì hoạt động bất hợp pháp. Giới quan sát nhận định việc thu giữ thiết bị là nỗ lực hiếm hoi của chính quyền Myanmar nhằm kiểm soát mạng lưới tội phạm công nghệ cao đang len lỏi trong các khu vực bất ổn dọc biên giới.

