Hơn 100 nhà sinh học thế giới dự Hội nghị Quốc tế Sinh học 2025 tại ICISE

Ngày 24-9, hơn 100 nhà sinh học cùng các đại biểu, nghiên cứu sinh, sinh viên đến từ 10 quốc gia tham dự Hội nghị Quốc tế Sinh học 2025 tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Sự kiện do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.

Hội nghị quy tụ 160 đại biểu, trong đó có nhiều giáo sư, nhà khoa học đến từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan, Hồng Kông… Đáng chú ý có GS Deng Wen Ling, Tham tán Khoa học - Công nghệ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị Quốc tế Sinh học tại ICISE. Ảnh: TRUNG NHÂN

Các nội dung thảo luận tập trung vào nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ sinh học thực vật; vai trò vi sinh vật trong an ninh lương thực, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững; ứng dụng OMICS, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) trong y dược, an toàn thực phẩm và môi trường.

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (trái) thăm hỏi các nhà sinh học tại hội nghị. Ảnh: TRUNG NHÂN

Hội nghị mời đến 11 giáo sư, nhà khoa học đầu ngành ở các đại học, viện nghiên cứu Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Hoa Kỳ...

Theo TS Trần Thanh Sơn (ICISE), hội nghị là sáng kiến của GS Trần Thanh Vân – Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam – và GS Patrick Boiron, khởi xướng từ năm 2017 với mục tiêu xây dựng mạng lưới các nhà sinh học trẻ Việt Nam. Sau 8 năm, chuỗi hội nghị tại ICISE đã thu hút gần 1.000 nhà khoa học quốc tế; riêng năm 2022 có đến 400 đại biểu từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

GS Trần Thanh Vân trao đổi với các nhà khoa học tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, khẳng định sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo mà còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong y dược, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Bà cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà khoa học để xây dựng Đề án Trung tâm Công nghệ Sinh học trọng điểm của tỉnh Gia Lai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị

“Những ý kiến quý báu của các nhà khoa học sẽ giúp tỉnh Gia Lai định hình rõ những công việc cần làm, các nội dung cần chú trọng trong ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai nói.

Các giáo sư, đại biểu, nhà khoa học giao lưu, chụp hình lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Dịp này, bà Hoài cũng mong muốn nhận được sự kết nối từ GS Deng Wen Ling nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học, giáo dục đại học cũng như các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác giữa Đài Loan và Gia Lai.

NGỌC OAI