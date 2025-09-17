Hơn 100 nhà nghiên cứu nano trên thế giới hội tụ tại Trung tâm ICISE

Ngày 17-9, tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội thảo quốc tế khoa học về sự sống nano với các chủ đề: Công nghệ nano sinh học, lý sinh, tính toán, có sự tham dự của hơn 100 giáo sư, nhà khoa học đến từ 13 quốc gia.

Một giáo sư đầu ngành thế giới nghiên cứu về khoa học sự sống nano tại hội thảo. Ảnh: TRUNG NHÂN

Theo GS. Nguyễn Thế Toàn (Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban tổ chức), đây là hội thảo quốc tế khoa học về sự sống nano lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam (2 lần trước vào năm 2023 và 2024).

Năm nay, hội thảo vinh dự đón nhiều học giả hàng đầu thế giới như: GS. Curtis Callan (Đại học Princeton, Hoa Kỳ), GS. Anthony Watts (Đại học Oxford, Anh)... Các nhà khoa học tập trung trao đổi, phân tích cơ hội, thách thức trong nghiên cứu và ứng dụng.

Tại Việt Nam, nhiều chương trình nghiên cứu khoa học sự sống nano đang được triển khai, tập trung vào y học nano, hệ thống nano sinh học phân tử và cảm biến sinh học. Các kỹ thuật hiện đại như FRET, FLIM, AFM, Cryo-EM, TEM, SEM cùng các phương pháp hiển vi quang học tiên tiến (TIRFM, Confocal, STED, PALM, STORM) được ứng dụng rộng rãi.

Ngoài ra, lĩnh vực tính toán và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là học sâu (Deep Learning), cũng được đẩy mạnh với các mô phỏng động lực học phân tử, phân tích NMA và các công cụ hiện đại...

GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Tại hội thảo, các báo cáo được trình bày theo hướng vừa mang tính giảng dạy, vừa công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất, phù hợp với chương trình nâng cao sau đại học. Sự kiện có 100 báo cáo poster và báo cáo ngắn từ các hội khoa học trong nước và cộng đồng quốc tế.

Hội thảo tạo diễn đàn để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận xu hướng mới, mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó góp phần khẳng định vị thế nghiên cứu khoa học sự sống nano của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Các nhà khoa học trong nước và thế giới giao lưu, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRUNG NHÂN

Tại hội thảo, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai khẳng định, đây là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học giao lưu, trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác nghiên cứu và chia sẻ tri thức.

Năm nay, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi chính thức ra mắt Hội Lý Sinh Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng cộng đồng khoa học liên ngành, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế khoa học Việt Nam.

Ra mắt Hội Lý sinh Việt Nam Dịp này, Ban tổ chức công bố sự kiện ra mắt Hội Lý sinh Việt Nam, do PGS-TS Trần Quang Huy (Đại học Phenikaa điều hành), đặt trụ sở tại ICISE. Dù mới thành lập, Hội Lý Sinh Việt Nam đã được Liên hiệp Quốc tế về Lý sinh thuần túy và ứng dụng – IUPAB (đặt tại Thụy Sĩ) chấp thuận cho phép gia nhập vào IUPAB. Ra mắt Hội Lý sinh Việt Nam tại ICISE Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng khoa học liên ngành vật lý và sinh học tại Việt Nam, từ đây mở ra các liên kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế.

NGỌC OAI