Kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, kiến tạo giá trị

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ NN-MT; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của TPHCM; cùng đại diện hệ thống phân phối, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP tiêu biểu.

Truyền tải giá trị văn hóa

Chia sẻ ý kiến tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (thuộc Bộ NN-MT), cho rằng, sản phẩm phải có tính bản địa; chất lượng phải được quản lý theo hệ thống; sản phẩm OCOP có thể kết nối với du lịch, nông nghiệp trải nghiệm, kinh tế sáng tạo và thương mại số.

Đại diện lãnh đạo Bộ NN-MT và Sở NN-MT TPHCM chủ trì buổi hội thảo

Theo ông Tiến, thị trường trong nước và quốc tế đang chuyển dịch rõ rệt từ xu hướng mua hàng theo tiêu chí “rẻ – nhiều – tiện lợi” sang “xanh – sạch – bản địa – có trách nhiệm”. Trong bối cảnh đó, khẳng định bản sắc và giá trị vùng miền là nền tảng quan trọng. Khi được lan tỏa rộng rãi, sản phẩm OCOP có thể trở thành đại diện văn hóa của địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (thuộc Bộ NN-MT) phát biểu tại hội thảo

Cùng với định vị thương hiệu, cần đẩy mạnh tham gia các hội chợ, triển lãm lớn và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, mở rộng kết nối với nhiều nhóm khách hàng.

Các doanh nghiệp OCOP tham dự hội thảo

Về chuyển đổi số trong tiếp thị và thương mại, cần đẩy mạnh marketing số, ứng dụng công nghệ (AI, blockchain, big data, IoT); quảng bá qua mạng xã hội, livestream, KOLs, TikTok.

“Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP không chỉ là câu chuyện của tiếp thị, đó là hành trình đưa những giá trị bản địa vươn xa, biến sản phẩm thành niềm tự hào và đại sứ kết nối cộng đồng...”, ông Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

Làm thật, giá trị thật

Nêu câu chuyện của doanh nghiệp, ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc Công ty nhàu Phong Thảo (xã Hòa Hiệp, TPHCM), cho biết, thương hiệu nhàu Phong Thảo không khởi nguồn từ một chiến dịch truyền thông lớn, mà từ khát vọng gìn giữ giá trị của trái nhàu – một dược liệu Việt Nam quen thuộc.

Sơ chế rau sạch tại HTX rau thủy canh Tuấn Ngọc (phường Long Trường, TPHCM)

Để làm được điều đó, Công ty nhàu Phong Thảo lựa chọn con đường căn bản nhưng bền vững: xây dựng vùng nguyên liệu chuẩn hóa hơn 100ha, bảo đảm mỗi cây, mỗi quả đều được canh tác theo quy trình bài bản, truy xuất nguồn gốc đầy đủ; đầu tư công nghệ chiết tách và đóng chai hiện đại. Doanh nghiệp kiên định triết lý “làm thật – giá trị thật”: không đánh đổi chất lượng để chạy theo sản lượng; không làm nhanh mà làm bền vững.

Nông dân xã Phú Giáo, TPHCM trồng dưa lưới công nghệ cao

Song song đó, doanh nghiệp chú trọng tạo trải nghiệm thực tế và xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch, với quan điểm: “Không chỉ nói, mà phải cho khách hàng nhìn, chạm, trải nghiệm”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cho biết, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một trong những giải pháp quan trọng của thành phố trong tiến trình phát triển kinh tế nông thôn; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian qua, Chương trình OCOP TPHCM đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: hệ thống chủ thể OCOP ngày càng mở rộng; nhiều sản phẩm chất lượng cao được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận; từng bước hình thành hình ảnh các sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn của thành phố.

Một sản phẩm đạt chuẩn OCOP của xã Châu Đức

Vì vậy, hội thảo được tổ chức với mục tiêu kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, kiến tạo giá trị; đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và các đơn vị phân phối cùng trao đổi, đề ra giải pháp phát triển chuỗi giá trị OCOP từ sản xuất – chế biến – phân phối – tiêu thụ.

“Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Sở NN-MT tham mưu UBND TPHCM xây dựng các chính sách, cơ chế hỗ trợ thiết thực, giúp các chủ thể OCOP phát triển bền vững hơn, đóng góp mạnh mẽ vào mục tiêu Nâng tầm sản phẩm Việt – chinh phục thị trường toàn cầu”, ông Nguyễn Văn Đa cho biết.

THÀNH HUY - ĐỨC TRUNG