TPHCM phấn đấu có hơn 2.000 sản phẩm OCOP giai đoạn 2025 - 2030

Ngày 21-11, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM tổ chức họp báo sự kiện “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP năm 2025”.

Sự kiện “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP năm 2025” sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 28 đến 30-11 tại Nhà truyền thống cách mạng Vũng Tàu (số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu) với quy mô khoảng 100 gian hàng cùng những khu vực trưng bày.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cung cấp thông tin. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, sự kiện còn có các hoạt động giới thiệu, trình diễn ẩm thực, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu; hội thảo “Giải pháp phát triển chuỗi giá trị OCOP, kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn TPHCM”.

Qua đó, tôn vinh, quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng miền, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Đồng thời hỗ trợ các chủ thể OCOP hoàn thiện sản phẩm, chuyển đổi số, mở rộng thị trường bền vững; góp phần phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Một số sản phẩm OCOP TPHCM được giới thiệu tại buổi họp báo. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Nguyễn Văn Đa cho biết, tính đến tháng 9-2025, cả nước có hơn 17.236 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên (thuộc 9.345 chủ thể OCOP). Trong đó, riêng TPHCM có 1.026 sản phẩm từ 3-4 sao (chưa có sản phẩm 5 sao). Trong kế hoạch năm 2026, TPHCM dự kiến đẩy mạnh sản phẩm OCOP ra thị trường nước ngoài.

Thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung vào chất lượng và tính bền vững của sản phẩm OCOP với nhiều định hướng cụ thể; phấn đấu giai đoạn 2025-2030 sẽ có trên 2.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; đến năm 2030, TPHCM sẽ có 5-10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao. Trong đó chú trọng vào thế mạnh đặc trưng của TPHCM là thực phẩm chế biến, đồ uống, thủ công mỹ nghệ; khuyến khích ứng dụng công nghệ, sử dụng nguyên liệu sạch, thân thiện môi trường; hỗ trợ chủ thể nâng hạng sản phẩm, tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng...

QUANG VŨ