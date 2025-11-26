Hơn 1.100 sản phẩm OCOP, gần 900 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

Ngày 26-11, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh để nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh trên vật nuôi và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp.

Sản phẩm OCOP từ dừa sáp tạo nên nét đặc trưng riêng

Theo báo cáo, trong năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long hoàn thành hầu hết chỉ tiêu kế hoạch, nhiều lĩnh vực đạt và vượt mức đề ra, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng xanh năm 2026.

Riêng các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), đầu năm đến nay, Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh chương trình này và công tác chuẩn hóa mã số vùng trồng, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Long công nhận thêm 149 sản phẩm OCOP mới, đạt 100,65% kế hoạch và vượt chỉ tiêu 1 sản phẩm so với mục tiêu năm. Trong số này, có 130 sản phẩm đạt 3 sao, 18 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.137 sản phẩm OCOP, gồm 13 sản phẩm 5 sao, 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 202 sản phẩm 4 sao và 916 sản phẩm 3 sao, đến từ 662 chủ thể (132 doanh nghiệp, 113 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác và 403 hộ kinh doanh).

Đáng chú ý, có 92 sản phẩm OCOP là thủy sản, khẳng định thế mạnh của tỉnh ở lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Mít nghệ Thanh Sơn sấy trở thành sản phẩm OCOP được nhiều người nước ngoài thích thú



Tỉnh Vĩnh Long cũng chú trọng xây dựng và quản lý mã số vùng trồng. Đến nay, toàn tỉnh được cấp 897 mã số vùng trồng với tổng diện tích 33.321,65ha.

Trong đó, có 696 mã số vùng trồng xuất khẩu, diện tích 26.770,65ha, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU, Hàn Quốc… Các loại cây trồng chủ lực gồm sầu riêng, chôm chôm, nhãn, khoai lang, bưởi, dừa.

Ngoài ra, tỉnh có 201 mã số vùng trồng nội địa, diện tích 6.551ha, trải rộng trên nhiều loại nông sản như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và rau màu. Toàn tỉnh hiện có 67 cơ sở đóng gói xuất khẩu, phục vụ chủ yếu các mặt hàng sầu riêng, dừa, chôm chôm…

Công tác thẩm định cây đầu dòng cũng được chú trọng. Lũy kế đến nay, tỉnh đã công nhận 16 cây đầu dòng (9 cây bưởi da xanh, 2 cây mít, 1 cây ổi, 1 cây mận...) và 40 vườn cây đầu dòng, góp phần đảm bảo nguồn giống chất lượng cho sản xuất.

Theo ông Châu Văn Hòa, với kết quả trên, Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế là vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp bền vững, tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.

TÍN HUY