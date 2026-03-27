Tới dự, về phía trung ương có: GS. Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS.KH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Về phía TPHCM có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng 240/266 đại biểu chính thức.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ bộ phận Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM (Liên hiệp hội) đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ bộ phận Liên hiệp hội cần quy tụ, tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ tri thức thành phố cống hiến cho đất nước và thành phố.

Cùng với đó, Liên hiệp hội tiếp tục tham mưu cho Thành ủy nhằm triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, TPHCM về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; về đột phá phát triển KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia… Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn, phát huy tối đa vai trò, tiềm năng to lớn của đội ngũ tri thức, đóng góp ý kiến, tham gia tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. “Thành phố kỳ vọng Liên hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối trí tuệ, khơi nguồn sáng tạo từ các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành, nhân tài, tri thức trẻ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc để xây dựng TPHCM phát triển vững mạnh”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Trước đó, GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM cho biết, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM được hợp nhất từ 3 Liên hiệp hội (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) từ ngày 1-7-2025 theo Quyết định số 99/QĐ-UBND của UBND TPHCM. Hiện Liên hiệp hội có 49 hội thành viên và 14 đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên với hơn 70.000 hội viên. Trong giai đoạn 2020-2025 có 50 nhân sĩ trí thức được tôn vinh với những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực y tế, GD-ĐT, môi trường, giao thông, sinh học và công nghệ sinh học, văn hóa, xã hội… được trao thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng – Nhà nước và TPHCM.

Với phương châm hành động xuyên suốt “Chuyển đổi số là phương thức - Đổi mới sáng tạo là động lực – Tăng trưởng xanh là mục tiêu”, GS.TS Nguyễn Văn Phước nhấn mạnh nhiệm kỳ tới Liên hiệp hội sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức số toàn diện, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học và công nghệ xanh. Đặc biệt tăng cường thu hút trí thức trẻ, chuyên gia công nghệ và đội ngũ tri thức trong cả nước và kiều bào nhằm hình thành mạng lưới “Tri thức số và xanh” bền vững.

Nhân dịp này, Liên hiệp hội và nhiều tổ chức, cá nhân vinh dự được nhận Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bằng khen của UBND TPHCM.

